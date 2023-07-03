轉會｜「面罩俠」加華度爾勢投曼城　超越馬古尼成史上最貴後衛

曼城加冕三冠王後，今夏轉會窗動作仍然不少。隊長根度簡離隊後，他們日前簽下高華錫，而德甲球隊RB萊比錫方面已確認，藍月亮即將以天價簽下加華度爾（Joško Gvardiol），令這名克羅地亞球員大有機會超越曼聯中堅哈利馬古尼（Harry Maguire），成為史上最高身價後衛。



21歲的加華度爾在去年卡塔爾世界盃表現出眾，戴着面罩出戰的他，助克羅地亞打入4強，令「面罩俠」、「面具佬」之名在球迷間不逕而走，令年僅21歲的他在世界盃期間，已獲認定身價將大漲。

出色表現與突出的面具造型，讓卡華度爾在卡塔爾世界盃一舉成名。（Getty Images）

早前人稱「轉會專家」的足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）已曾透露曼城對加華度爾有興趣，而且身價不會低於1億歐元，Goal.com則報道指這名中堅合約中，有一項9700萬歐元的解約條款，但到2024年才會生效。

然而曼城主帥哥迪奧拿有心簽人，加華度爾亦有意加盟，情投意合下，雙方都不願再等，英國《泰晤士報》引述RB萊比錫體育總監Max Eberl表示，加華度爾與其經理人已告知球會，他希望轉會曼城，目前兩支球隊正洽談相關事宜。

Max Eberl續稱預計今次交易的轉會費高達1億歐元，且還有附加條款，「加華度爾將會成為哥迪奧拿麾下球員，這次交易也會讓他成為史上最貴的後衛，不過可能還需要幾天時間。」若交易以1億歐元成事，他將會超越馬古尼（Harry Marguire）成為史上最高身價後衛。該名英格蘭中堅在2019年夏天，破紀錄以8000萬鎊（按當時匯率約為8933萬歐元）轉會費從李斯特城加盟曼聯，因此被稱為「8000萬先生」。

加華度爾有望成為足球史上最貴後衛。（Getty Images）

在剛過去的2022/23球季，曼城在歐聯16強遇上RB萊比錫，首回合雙方雖然戰成1：1，不過次回合曼城卻憑主場之利大勝7：0。雖然萊比錫慘吞7蛋，但加華度爾的表現似乎仍讓哥迪奧拿印象深刻，「面罩俠」表示在賽後與該名西班牙教頭有一次短暫交流：「賽後我向他伸出手，恭喜他晉級。哥迪奧拿是一名偉大的教練，他跟我只說了寥寥幾句話，不過我會銘記於心。」

曼城只買中堅不買閘？

哥迪奧拿看中加華度爾其實也不讓人意外，不過現時曼城一線隊中，中堅球員已有魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、尼敦阿基（Nathan Ake）、史東斯（John Stones）、艾簡治（Manuel Akanji）、拿樸迪（Aymeric Laporte），即使不計算從未為曼城一隊上陣過的小將比利斯（Taylor Harwood-Bellis），也足足有5名中堅，加上加華度爾便多達6人。

曼城現時陣內中堅不少。（Getty Images）

當然，尼敦阿基上季不少時候客串左閘，史東斯也被改造成防中，相信後者在歐聯決賽中的表現讓不少球迷印象深刻，實際上將這中堅人數當成是3或是4人也無不可，只是反過來看，曼城又再買入中堅的同時，在閘位上卻未有收購動作。

現時曼城兩閘人選不多，雖然祖奧簡斯路（Joao Cancelo）已結束從拜仁外借回歸，但他季中與哥帥不和早非秘密，這件事情似乎仍未解決，預計他留隊的機會不大；右閘基爾獲加（Kyle Walker）也盛傳被拜仁看中，據羅曼奴報道，曼城想要和他續約，拜仁亦希望收購這名英格蘭快閘，但仍需在未來幾天等待獲加本人作出最後決定。

基爾獲加（右）或許會轉投拜仁。

在歐聯及足總盃決賽中，曼城均擺出3-5-2陣式，中場兩側是貝拿度施華（Bernardo Silva）及基亞利殊（Jack Grealish），某程度來說沒有兩閘，但三中堅及雙防中的站位會因應進攻跟防守時變化，所以當基爾獲加跟阿基上陣時，會不時外移至邊線防守。不過這種做法或許只能算是權宜之計，曼城接下來會否再買一兩名閘位球員，又或是簡斯路會不會與哥帥和好如初，則仍有待觀察。