越位從此不一樣？雲格條例造福進攻球員　新季擴大測試｜足球熱話

在視像助理裁判（VAR）已成常態的現今足球世界，球迷、球員和球證都飽受「體毛越位」的煎熬。

負責製定足球球例的國際足球協會理事會（IFAB），即將進一步試行新的越位條例，這條由阿仙奴前主帥雲格（Arsene Wenger）力推的新例，據傳將在瑞典、意大利和荷蘭聯賽測試。



雲格近年出任國際足協的全球足球發展總監，他自2020年開始便已提出修訂越位條例，認為「若進攻球員任何合法入球部位，處於對手球員之後或形成水平，便不應構成越位」，意味進攻球員要全身都在防守球員身前，才會構成越位。這構思當時已獲國際足協主席恩芬天奴支持。在新的越位條例之下，這樣的情況並不會形成越位：

這個試行版的新越位條例，去年也開始在意大利U18聯賽的35場比賽中測試，意大利足總透露，新例一如預期令賽事整體的入球機會增加；而在收集參賽球員、教練和裁判的意見後，整體反應也偏向正面。

雲格是新越位條例的主要推手。（Getty Images）

由於雲格是條例幕後的一大推手，這個試行中的新越位條例也被稱為「雲格條例」，據指雲格本來想在2022年卡塔爾世界盃便可以全面起用新例，但未能如期。新例的測試目前仍密鑼緊鼓，西班牙電視台DirecTV透露，「雲格條例」在新球季會擴展至瑞典、荷蘭，也會在意大利其他聯賽測試，第一步會先在瑞典的U21男子聯賽及女子U19聯賽推行。

新例放寬對進攻球員的越位限制，無疑會令越位犯規數大大減少，令一些常犯越位的進攻球員成為球迷「抽水」的對象，有球迷就打趣道，若然新例在英超正式推行，「車路士就要重新簽下迪姆華拿和艾華路莫拉達了！」