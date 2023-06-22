網球｜費達拿重返哈雷草地慶賽事30周年　當年彼此曾「私訂終生」

費達拿昔日在草地網球賽的風采，球迷至今仍津津樂道，除了大滿貫成績表上的8個溫布頓錦標賽錦標，哈雷公開賽也是費天王的英雄地。

這個草地賽迎來30周年，賽會周三（21日）特別邀請費達拿到場，為他準備紀念儀式，並將當日定為「費達拿日」。



哈雷賽雖然位德國，但向來被稱為費達拿的「半個主場」，他曾在這裏贏過10次冠軍，是歷來最多，戰績更為壓倒性的69勝8負。適逢賽事成立30周年，會方邀請費達拿擔任嘉賓，為他舉行紀念儀式，更宣布將6月21日定為「費達拿日（Roger Federer Day）」。

哈雷賽周三為費達拿舉辦特別紀念儀式，並將6月21日定為「費達拿日」。（ATP Tour Twitter）

費達拿表示高興：「這是我（退役後）首次回到巡迴賽球場上，所以我感覺有點奇怪，不過這種感覺是正面的。我總是覺得當你掛拍後，要重新回到賽場上，便需要一個很適當的理由，這就是為什麼我們在這裏慶祝哈雷賽30周年。」

費達拿去年10月宣布退役後，瑞士網球公開賽曾表示要為他舉辦歡送儀式，但當時被費達拿婉拒。為何他拒絕家鄉的好意，卻選擇哈雷賽作為自己退役後首次亮相的賽事呢？其實費達拿跟哈雷賽之間「有一段情」，可以說，這便是該名瑞士天王口中的「適當理由」。

據英國《每日快報（Daily Express）》的說法，早在千禧年時，只得18歲的費達拿要為溫網備戰，他在踏入草地賽季時申請女王盃的外卡被拒絕，他唯有轉戰同期舉行的哈雷賽，此後一直沒再參加女王盃。

當年兩項賽事同屬ATP 250級別，但費達拿參加2000年哈雷賽時並非外卡身份，《每日快報》的說法之真偽，無從稽考。不過可以肯定的是，費達拿之後每年都會來到此處備戰溫網，更在2010年名成利就後，與哈雷賽簽訂一項終身協議：除非日程有所變動，否則他以後不會參加女王盃——這可以說是他與哈雷賽之間的一封情書。

那時候他已5次奪得哈雷賽冠軍，在簽下這項終身協議後，他開玩笑地表示感覺像是「跟這項賽事結婚了」。

費達拿自職業生涯初期開始，便一直征戰哈雷賽，從沒有出戰過同期另一項賽事女王盃。（Getty Images）

今次重回舊地，費達拿表示這裏毫無疑問是他最喜歡的巡迴賽之一：「我已經不記得自己第一次來這裏是什麼時候了，或許是22年前，也就是說我在這裏打了18年。我們之間的關係不僅是合作夥伴，這些年來更像是朋友。我在這裏有過很多美妙時刻，當然我也在這裏獲得過很多成就。」

他又表示仍很關注網球：「我對自己查看比數的頻率感到非常意外，或許一天有三次。當然有時候沒那麼頻繁，因為偶爾會因為陪伴孩子、去旅行而忘記一切，但大多數情況下，我仍深愛着它。」