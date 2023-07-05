世界沙灘運動會｜距開幕僅一個月突取消　參賽港將：呆咗，失望

印尼原定主辦8月揭幕的世界沙灘運動會，然而距開幕僅一個月，卻在周二（4日）宣布退出，令亞洲奧林匹克理事會直言「極度失望」。今次已是印尼在短短4個月內，第二度未能成功舉辦體壇大賽，上一次為U20世界盃決賽周。



《路透社》報道，原定8月5日在印尼峇里展開的第二屆世界沙灘運動會，主辦國印尼突然宣布退出，由於時間緊逼，已無法另覓主辦國，賽事終宣布取消。

管轄賽事的國家奧委會協會（Association of National Olympic Committees，簡稱ANOC）透過世沙運的官方社交媒體平台發聲明，講述事情經過及表達其震怒：「我們非常驚訝、而且極度失望地得悉，印尼奧委會決定不再主辦8月舉行的世界沙灘運動會及國家奧委會協會的會員大會。運動會本身在1個月內就會舉行，在餘下這麼短的時間才通知，令我們無法另覓主辦國，因此我們別無選擇，只能取消今年的世沙運及會員大會。」

劉慕裳曾在2019年的第一屆世沙運奪得女子個人形銅牌。（ANOC World Beach Games）

ANOC再講及印尼退出主辦的原因，指出印尼奧委會聲稱，由於政府不批出舉辦賽事的預算，因此無法續辦賽事，但ANOC似乎仍難以置信：「跟其他綜合運動賽事一樣，今次籌辦期間有不少挑戰，但印尼奧委會恆常地告訴ANOC，問題都會解決、賽事會如常舉行。我們與印尼奧委會每周都開會，直至上周也如常舉行，印尼奧委會並未曾表示遇上問題，並有會導致如此結果。」ANOC向各參賽奧委會及運動員致歉，表示會全力支持及作補償。

印尼近一年在體育發展方面遭到不少打擊，除了去年10月一場印尼甲組足球聯賽賽後騷亂，警方驅散時造成「人踩人」致135人死亡、583人受傷，當地足球賽一度暫停；另外，印尼原定主辦今年舉行的U20世界盃，惟因有政客及媒體表明不歡迎以色列隊、更表明以色列球員到訪不會安全，事件發酵後，國際足協終褫奪其主辦國資格，今次再在臨門一腳退出主辦世沙運，未免遭批評。

香港滑浪風翼代表隊日前才就出戰世沙運會見傳媒。（中國香港滑浪風帆會）

世界沙灘運動會第一屆賽事於2019年在多哈舉行，當時派出5名運動員參賽，並由劉慕裳奪得空手道女子個人形銅牌，成為港隊當時的唯一獎牌。第二屆賽事原定在2021年舉行，惟因疫情延期，港協暨奧委會曾考慮申辦。

原定的第二屆世沙運有14個比賽項目，包括室外羽毛球、兩項鐵人、三人籃球、沙灘足球、空手道、沙灘排球、公開水域游泳、滑浪及滑浪風翼等，香港代表隊原定會出戰，當中香港滑浪風翼代表隊上周六才會見傳媒，舉行世沙運誓師儀式，未料運動會突然取消。

原定代表香港出戰滑浪風翼的陳晞文回應時表示，自己也是在周二晚才獲悉世沙運取消：「好突然啊，呆咗，失望……但都冇辦法啦。」此前曾為香港在三屆亞運會奪得滑浪風帆1金2銀的她又道，「我們本身也很熱愛這個項目，也知自己還有很多方面要進步，比賽、競速方面是沒問題的，很期待下次再去世界盃，跟對手比拼，見到自己在技術上進步到，自己會繼續訓練、準備下一個比賽，也期待滑浪風翼什麼時候可以在更大型運動會亮相，例如亞運和奧運。」