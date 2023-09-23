荃灣行山｜漫步甲龍林徑落河背水塘　S字形19孔溢洪大壩極具特色

河背水塘坐落在元朗八鄉、海拔250米高的群山環抱中，錦田河上游，屬於大欖郊野公園的一部分，自然環境十分優美。水塘容量50萬立方米，S型水壩長157.0米，高17.4米。水塘中央有小島，四周蒼翠樹木襯托，環境清幽；附近的昆蟲﹑鳥類和植物品種豐富。水塘曾於1998年入選漁農及自然護理署的郊野公園十大自然風景，水塘的S字形十九孔溢洪大壩亦為其一大特色。

距離：6.9 公里



【編按：受颱風吹襲及大雨引致山泥傾瀉影響，多條行山徑需要封閉；請詳看郊野公園設施最新消息】

乘九巴51號在「郊野公園站」下車，往上走便看見甲龍林徑的入口。看見分支選右方「甲龍林徑」。沿路有指示牌往「河背」。潮濕關係整個樹林都佈滿白色蘑菇。全程9成路下山為主，看見開揚景色便差不多到終點了。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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山上已經可以看見河背水塘的風貌。終點便是河背水塘家樂徑的牌坊。之後沿水壩的方向離開。來到水塘當然要盡情打卡。從壩的另一邊右轉下山，看見村口便轉下去，沿大馬路走便可到達小巴站。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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