英超．人物誌｜格列沙加以表現修補裂痕　鐵血隊長昂首告別阿仙奴

格列沙加曾經是阿仙奴隊長，但因一次怒擲臂章，被褫奪隊長資格，更變成「槍迷」人見人憎的「過街老鼠」，連他敬重的父親也語重心長向他勸說：「是時候離開了！」

這名衝動男兒其後被阿迪達挽留，上季成為阿仙奴陣中不可或缺的一員，球迷更高唱「沙加之歌」，成為球迷寵兒。

沙加在兵工廠歷盡高低，如今結束7年的「槍手」生涯，在德甲揭開足球生涯的另一頁。



「完了，一切都完了，行裝已經收拾好，護照已備。我與阿仙奴的關係已經完結，我已有其他球會的合約在手，並已告訴家人我的決定。」

格列沙加。（Getty Images）

怒擲臂章的後遺

格列沙加（Granit Xhaka）在2019年11月英超對水晶宮一仗，原本戴在臂上的隊長臂章，他一怒之下將之擲向地上，往後正式「被搣柴」，自此受盡千夫所指，被球迷﹑名宿炮轟。

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「當我步離球場時，我聽到不少噓聲，不是冰山一角，而是大批球迷。我很驚訝，我從來沒有這種經歷，當我即將進入球員通道時，抬頭向看台一望，全都是充滿怒氣的球迷，他們的樣子，當我現在合上眼，這場面依然歷歷在目。」

網上對沙加的謾罵聲不絕，對職業球員來說，這些負評像是工作的一部分，難以避免，但禍不及妻兒，部分網民更以言論攻擊沙加的家人，使他相當困擾。

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格列沙加2019年11月對水晶宮，怒擲臂章，除去球衣離場，其後惹起軒然大波。（資料圖片／Getty Images）

去意已決全因父親一句話

當隊長臂章被擲下的一刻，彷彿一切都回不去了，格列沙加不再是阿仙奴隊長，與球會各方的關係跌至冰點，難有未來。逃避雖可恥，有時卻很有用，離隊他投似乎是個順理成章的決定。

「是時候離開了！」，這句說話出自格列沙加父親的口中，來得特別有份量。沙加父親從小教導沙加要堅持，每當沙加軟弱想放棄時，父親也狠狠地回絕。沙加父親曾在80年代的南斯拉夫經歷牢獄之苦，正正因為他的過去，令沙加更加信服及敬重父親。與此同時，沙加的足球路上，聽爸爸的話往往是正確決定。

「我準備向阿迪達道別，然後登上飛機，展開新生活。」

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格列沙加去意已決，全因父親一句話。（資料圖片／Getty Images）

要走的一剎又折返

格列沙加去意已決，準備向當時新上任的阿迪達道別，卻遇上阻滯。格列沙加當時在兵工廠猶如「過街老鼠」，但阿迪達竟然出言挽留，並理解及體諒他的處境。

挽留及體諒，大可以是場面話，豈料兩人數日後再與格列沙加會面，阿迪達既直率又誠懇，更拋出具體方案，「畀半年我，到時想走悉隨尊便！」格列沙加深深被打動，他認為對方值得信任，同時陷入深思，最終回心轉意，決定相信阿迪達一次。

半年過去，雙方沒有再談及此事，因為格列沙加在阿仙奴過得愉快。除此以外，亦因沙加心中的一絲不甘心，「即使現實發生了很多不堪的事，就像理性地告訴我：『離隊吧』，但心中卻有另一把聲音，『你不能就這樣就離開！』」

格列沙加在離隊的邊緣，幸好有阿迪達。（資料圖片／Getty Images）

釋放沙加全靠阿迪達

留或走，往往是場博弈，而格列沙加似乎是勝利的一方。

縱觀阿仙奴上季的陣容，以奧迪加特﹑布卡約沙卡及馬天尼利等「2字頭」球員作為骨幹，「3字頭」的球員寥寥可數，格列沙加就是其中一個，圍繞着一群年青新星，格列沙加除了發揮「老大哥」的作用，穩定軍心外，他的用波能力更發揮得淋漓盡致，這一點又要歸功阿迪達。

在阿迪達的大改造下，釋放格列沙加的進攻能力，在場上的位置覆蓋更多位置，同時讓他發揮其傳送及遠射等，沙加全季貢獻7個入球及7個助攻，足證阿迪達的改造成功。

格列沙加在阿迪達的排陣下，變得更加自由。（Getty Images）

格列沙加的大逆轉 告別7年槍手生涯

曾經被球迷唾棄，如今算得上被球迷擁戴。最美一幕，還是有落幕一刻。阿仙奴今夏銳意加強戰力，無限接近迪格蘭賴斯，格列沙加亦預計自己在兵工廠的上陣時間將會減少，與其勉強留隊，不如果斷離去。

說再見永遠都是不容易，格列沙加在上季煞科戰，在主場梅開二度，寫上完美句號。沙加今次出走，阿迪達沒有再挽留，這名瑞士中場結束7年「槍手」生涯，新球季將轉投德甲的利華古遜。格列沙加透過社交網站向阿仙奴球迷道別，直言這是畢生難忘的7年，感激合作過的領隊﹑隊友及工作人員，更要特別嗚謝一班球迷，「我們經歷過高低起跌，但我們都在一起，我永遠都不會忘記贏得足總盃的一刻，以及你們高唱我名字的一刻，至今也會雞皮疙瘩。」

「一日槍手，一世槍手」，沙加以這兩句作結。格列沙加與槍迷關係曾經破裂，如今成功修補，在球迷心目中，必定為格列沙加留下一個位置。

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