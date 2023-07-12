溫網｜祖高域延續連勝闖四強追平費達拿紀錄　樂於成為網壇擂台躉

溫網男單8強，衛冕的祖高域（Novak Djokovic）以盤數3：1淘汰俄羅斯球手魯比夫（Andrey Rublev），追平費達拿的紀錄，第46次進軍大滿貫準決賽。他將會在周五出戰準決賽，跟21歲意大利球手冼拿（Jannik Sinner）爭入決賽。

他賽後表示視紀錄及數字如浮雲，腦裏只關心下一場比賽，另外他樂於成為「擂台躉」，表示這是每個網球手的目標。



由2018到2022年，祖高域連續4屆稱霸溫網，2020年那屆因疫情取消。他已經在溫網保持33連勝，這位36歲塞爾維亞球手上次在溫網輸波已經是2016年，而上次在溫網主場館落敗更要數到2013年決賽不敵梅利。

今次是祖高域第46次在大滿貫8強取勝入4強，追平費達拿的紀錄，排在兩人之後的是38次的拿度。對於紀錄，祖高域說：「這些只是數字。在賽事中，我不喜歡花太多時間去考慮數據。」

「這是仍在進行中的賽事，我還未出局，我腦裏想的只有下一場比賽。」

「之後的比賽只會更加難打，但我滿意自己的表現。」

對對成為網壇「擂台躉」的感受，他說：「這是真的，我很喜歡這種感覺。所有網球手都有望成為人人渴望擊敗的對象。」