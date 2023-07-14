阿仙奴首場熱身賽與紐倫堡和氣收場　夏維斯地標亮相｜英超

等了又等，阿仙奴依然「開飯」不成，周四（13日）深夜迎來今季首場熱身賽，作客德國對紐倫堡，新兵夏維斯首度登場，下半場後備入替，這名德國國腳似乎需時重拾狀態，主帥阿迪達坦言夏維斯要時間融入球隊，結果兵工廠與紐倫堡打成1：1平手。



阿仙奴早前開操在德國備戰新球季，在美國之旅前迎來今季首場熱身賽，作客德乙的紐倫堡，兵工廠以強陣應戰，派出布卡約沙卡﹑沙列巴﹑加比爾馬加希斯及杜沙特等主力擔正選。

開賽早段，沙卡右路突破，扣入大位左腳勁射遠柱破網，7分鐘先開紀錄。兵工廠下半場由後備門將海恩（Karl Hein）把關，這名愛沙尼亞門將在禁區外想傳給佐真奴，卻被對手捉到路並隨即起腳，海恩失位下失守，結果阿仙奴與紐倫堡打成1：1平手。

布卡約沙卡開賽早段建功。（Getty Images）

阿仙奴下半場作出6個調動，當中包括至今今夏唯一新兵夏維斯（Kai Havertz），這名德國國腳披上29號球衣上演阿仙奴的地標戰，看台上已有球迷舉起「歡迎Kai」的紙牌。畢竟剛開操不久，夏維斯的狀態仍要提升，出戰45分鐘表現不算亮眼，其中一球在禁區內接應傳中，第一時間撞射卻「撻Q」。

夏維斯下半場入替，首戰代表阿仙奴出戰。（Getty Images）

阿仙奴主帥阿迪達賽後坦言，球隊只得3課操練，在體能上仍有不少改善的空間，這是正常不過。說起新兵夏維斯的表現，「達Sir」坦言需要時間磨合，「他（夏維斯）過去數年展示過自己的才能﹑質素及入球能力，但我們需要時間如何磨合，看看如何在球場上建立默契，至今他適應得不錯。」

阿仙奴球迷歡迎夏維斯。（Getty Images）

除了夏維斯，阿仙奴盛傳已經接近簽入迪格蘭賴斯及祖利安添巴（Jurrien Timber），但至今仍未官宣，尤其是賴斯，上月底已傳出擊退曼城，無限接近加盟兵工廠，惜至今仍未成事。至於添巴方面，英媒指希望日內官宣，更傳聞這名阿積士守將已影了球衣相，連訪問都完成了，萬事俱備，只欠官宣。

阿迪達被問到會否有新兵參與美國之旅時，直言球會正在努力中，「我不知道，我們正在努力處理中，當有新消息就會公布。」

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