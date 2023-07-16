巴西球壇最奇情外遇　球會主席質疑黑哨　偷食涉事球證妻片段瘋傳

巴西球壇周日（16日）爆出一單奇聞，高士路主席沙治奧洛迪古斯（Sergio Rodrigues）被拍到背妻「偷食」，而外遇對象同樣已婚，竟是被他認定曾「黑哨」、令高士路失冠的球證妻子，相當奇情。



巴西足球記者Leo Dias周日宣布有「大新聞」，並在Instagram發布一段影片，只見片中應是一間酒吧，一對男女在狂歡之中相擁、並有許多親暱動作，Leo Dias指，片中人是老牌球隊高士路主席沙治奧洛迪古斯，40歲的他已婚，且有三名子女，其中小兒子上月才出生，而他身邊的女子並非其太太。然而事情並不僅是普通的外遇，背後與足球大有關連。

Leo Dias指，片段拍攝於今年6月15日，片中與洛迪古斯顯得極為親暱的女子，名為達絲雅娜（Tassiana Valim），她不僅是巴西大律師協會的常務秘書，更是現役巴西球證菲臘比利馬（Felipe Lima）的妻子。菲臘比利馬去年曾執法一場高士路的重要比賽，即去年的明尼路錦標賽決賽，該場比賽中，高士路1：3敗予明尼路體育會，失落冠軍。

Leo Dias寫道：「沙治奧洛迪古斯有感該場比賽中，執法球證菲臘比利馬偏袒明尼路體育會……洛迪古斯與達絲雅娜除了被彼此吸引，洛迪古斯偷食的其中一個原因，正是他很不滿利馬在那場決賽中的執法方式……當中應該包含了報復的心理，對吧？」

洛迪古斯與球證利馬：

片段被轉載到不同的社交媒體和論壇，Reddit上有網民抵死地留言：「相信他（洛迪古斯）是借此去確保這球證不能再執法他球會的比賽吧」、「我們常要求執法水平低的球證受罰，這就是懲罰了」。