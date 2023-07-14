英超｜利物浦隊長曾高調支持LGBT+平權　今傳投沙特遭球迷勸三思

利物浦隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）盛傳獲沙特阿拉伯球隊伊蒂法克重金邀請，開出70萬鎊周薪的天價合約，「轉會專家」羅曼奴更指他已與伊蒂法克達成協議，也獲紅軍主帥高普「開綠燈」，只待兩間球會談妥轉會費。

來自沙特的超高薪固然難以抗拒，但這一傳聞，也引來利物浦的LGBT+球迷組織關注。



佐敦軒達臣過往多次就性傾向、性別多元等議題高調表態，包括支持「彩虹鞋帶」行動、戴上彩虹隊長臂章等，《The Athletic》引述他在2019年一個訪問中，曾如此說道：「這個活動（彩虹鞋帶）對於那些未能真正做自己、或者要隱藏真正自己去避免遭欺凌和歧視的球迷來說，是十分重要的。我為人父母、丈夫、也是別人的兒子和兄弟，若任何一個我愛的人，會因為自己屬於LGBT群體，在看我踢波時覺得不安或不舒服的話，會令我質疑我們所處的到底是個怎樣的世界。」

軒達臣過往多次高調支持LGBT+平權：

當時軒達臣又強調，「希望能傳達一個訊息——我們歡迎大家，我們在你的一方，那些思想狹隘的笨蛋，在足球世界不應有任何位置。就是這麼簡單。」他在2021年也高調支持公開自己性取向的澳職球員祖舒卡華奴（Josh Cavallo）。

然而在沙特阿拉伯，同性戀行為或會被定罪，國際特赦組織在2010年曾報告一名27歲男子因同性戀行為被罰鞭打500次及監禁5年，2014年再有一名男子因在Twitter約會男性，也遭判監3年及鞭打450次。2019年，當地一名同性戀網紅一度被捕，但在粉絲透過Twitter要求釋放他後，終在一個月內獲釋。

軒達臣正隨利物浦作季前訓練，但盛傳他會轉投沙特球會。（Getty Images）

沙特過往對同性戀者的取態，無疑與軒達臣之前一直提倡的價值相違背，利物浦LGBT+球迷組織Kop Outs在周四（13日）發聲明，當中提到：「我們關注任何人為一個透過體育洗白、打壓女性及LGBT+人士的政權去工作，謝拉特的參與已令人不滿，尤其他曾支持其洛杉磯銀河前隊友羅比羅渣士（在2013年宣布自己為同性戀者）。」

聲明續指：「當已累積一定財富，還應該被金錢誘惑嗎？也許他們應該問問自己。我們希望軒達臣講得出、做得到，也謹遵利物浦這間球會的價值，直到今天為止，他一直體現着這份價值。」

Kop Outs發文關注軒達臣或轉投沙特球會，同時翻出他的舊訪問：