免費體育電視直播｜77台播曼聯友賽皇馬　76台播阿仙奴利物浦曼城

精選免費體育比賽直播，HOYTV開電視將直播多場國際足球熱身賽，包括曼聯、利物浦、阿仙奴、曼城、熱刺等英超球隊，以及皇家馬德里、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、祖雲達斯等勁旅，全部於77或76台免費直播。



15/07

【76台】1755-2000 珀斯光輝 Vs 韋斯咸

18/07

【76台】1755-2000 熱刺 Vs 韋斯咸

23/07

【77台】1025-1230 巴塞隆拿 Vs 祖雲達斯

24/07

【77台】0955-1200 皇家馬德里 Vs AC米蘭

26/07

【76台】1925-2130 熱刺 Vs 獅城水手

27/07

【77台】0825-1030 皇家馬德里 Vs 曼聯

【76台】1025-1230 阿仙奴 Vs 巴塞隆拿

28/07

【77台】1025-1230 祖雲達斯 Vs AC米蘭

30/07

【77台】0455-0700 巴塞隆拿 Vs 皇家馬德里

【76台】1855-2100 曼城 Vs 馬德里體育會

02/08

【77台】1055-1300 AC米蘭 Vs 巴塞隆拿

【76台】1925-2130 利物浦 Vs 拜仁慕尼黑

03/08

【76台】0725-0930 祖雲達斯 Vs 皇家馬德里

【77台】0855-1100馬德里體育會 Vs 皇家蘇斯達

【76台】1055-1300 西維爾 Vs 貝迪斯

*以各間電視台最後公布為準

其他免費體育賽事直播：

免費體育電視直播表（10/7-18/7）｜77台播世界女排聯賽 76台播韋斯咸友賽

2023女足世界盃免費直播 Now直播全部64場分組賽及淘汰賽附賽程

免費直播港隊世大運 張家朗奧運後再爭金+港隊焦點賽程及成績

焦點體育新聞故事：

香港運動員人物故事：

張心悅・小宇宙｜靦腆的高冷小美人魚 比預想實現得快的奧運夢想

黃雯靖・小宇宙｜為了沙排希望懂得飛 期待最無顧慮的亞運會

霹靂舞｜港隊赴杭州戰亞錦賽為亞運熱身 冀追上日本「人海戰術」

港隊世大運前瞻：

世大運｜曾壓力爆煲見泳池即落淚 港飛魚黃筠陶照顧心理重新出發

香港行山故事：

旺角人情味行山裝備小店結業大清貨 店主：個個上嚟都話好可惜

行山小店趁疫情擴充至旺角商場 經營兩年被迫結業4折清貨大減價

國際體壇人物故事：

足球人物誌｜李剛仁因演出真人騷被發掘的天才 曾被放棄終找到方向

F1人物誌｜列卡度生涯有Take 2 四萬哥笑着回歸重燃世界冠軍夢

溫網｜凱特王妃愛網球變代表人物 溫布頓與英國王室的不解緣

長跑人物誌｜「最快會計師」阿姆達治 百米賽道跑出不一樣的數字人生

世上只有一個韋冰露 美國傳奇含淚告別「美麗的球賽」︱女足

雲達沙太太曾腦出血 愛妻號攜手走過人生低谷 組基金助腦病患者

國際足球消息：

美臣蒙特曼聯地標戰 坦赫格讚不絕口 兩小將建功淨勝列斯聯

其他：

《紐約時報》解散整個體育組 線上線下轉用《The Athletic》內容

美國體操前隊醫拿薩獄中被插多刀 性侵逾500女孩刑期長達175年