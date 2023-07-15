免費體育電視直播｜77台播曼聯友賽皇馬 76台播阿仙奴利物浦曼城
精選免費體育比賽直播，HOYTV開電視將直播多場國際足球熱身賽，包括曼聯、利物浦、阿仙奴、曼城、熱刺等英超球隊，以及皇家馬德里、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、祖雲達斯等勁旅，全部於77或76台免費直播。
15/07
【76台】1755-2000 珀斯光輝 Vs 韋斯咸
18/07
【76台】1755-2000 熱刺 Vs 韋斯咸
23/07
【77台】1025-1230 巴塞隆拿 Vs 祖雲達斯
24/07
【77台】0955-1200 皇家馬德里 Vs AC米蘭
26/07
【76台】1925-2130 熱刺 Vs 獅城水手
27/07
【77台】0825-1030 皇家馬德里 Vs 曼聯
【76台】1025-1230 阿仙奴 Vs 巴塞隆拿
28/07
【77台】1025-1230 祖雲達斯 Vs AC米蘭
30/07
【77台】0455-0700 巴塞隆拿 Vs 皇家馬德里
【76台】1855-2100 曼城 Vs 馬德里體育會
02/08
【77台】1055-1300 AC米蘭 Vs 巴塞隆拿
【76台】1925-2130 利物浦 Vs 拜仁慕尼黑
03/08
【76台】0725-0930 祖雲達斯 Vs 皇家馬德里
【77台】0855-1100馬德里體育會 Vs 皇家蘇斯達
【76台】1055-1300 西維爾 Vs 貝迪斯
*以各間電視台最後公布為準
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免費體育電視直播表（10/7-18/7）｜77台播世界女排聯賽 76台播韋斯咸友賽
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《紐約時報》解散整個體育組 線上線下轉用《The Athletic》內容