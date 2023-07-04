全部「艾乜乜」！拆解沙特球隊名字　音譯定意譯更方便香港球迷？

隨更多歐洲球星加盟，沙特職業聯賽愈來愈受關注。對大部分球迷而言，了解沙特球會的最大障礙可能是他們的名字，隊隊都是「Al」開頭叫「艾乜乜」，後面的英文譯音也看不出什麼意思，難以入腦。

有些球隊的名字更叫人疑惑，例如艾阿里在記憶中不是阿聯酋還是埃及球隊嗎？怎麼沙特又有？這篇文章嘗試幫助大家了解沙特球會的名字，希望看完之後會清晰一點。



C朗效力的是艾納斯。（Getty Images）

為何隊隊都叫「艾乜乜」？

在來季18支沙特職業聯賽球隊中，有16支的名字用「Al」開頭。在足球世界的中文翻譯上，「Al」會被音譯為「艾」、「阿」或「阿爾」等。在阿拉伯語當中，「Al」只是一個冠詞，就像英文中的「the」，沒有實際意思，所以有時翻譯都不會譯這個音。

以足智彩的譯名為例，C朗拿度效力的Al-Nassr被整個音譯為艾納斯，賓施馬效力的Al-Ittihad就被略去「Al」，只譯後面為伊蒂哈德。

Ittihad及Nassr是什麼意思？

香港球迷睇慣英國波，一看球會的英文名，大概會理解名字的意義，但一看沙特球會的英文名，哪是什麼來的？彷彿是一堆奇怪字母組合。

克羅地亞中場波索域加盟艾納斯。（Twitter）

通常沙特球會的英文名，都是來自他們阿拉伯語的譯音，所以看不明白是正常的。對阿拉伯球會的譯名，足智彩基本上全用音譯，若果我們嘗試把這些球會名字直接從阿拉伯語意譯變中文，看看有什麼不同。

拿C朗及波索域效力的艾納斯（Al-Nassr）為例子，Nassr在阿拉伯語為勝利的意思，其實可以叫他們為勝利隊，若果配上球會所在城市的名字，可稱之為利雅得勝利，這個也是艾納斯的內地譯名。

賓施馬效力的是伊蒂哈德。（Getty Images）

之後到賓施馬及尼高路簡迪效力的伊蒂哈德（Al-Ittihad），Ittihad在阿拉伯語為聯合、結合的意思，其實可以叫他們為聯合隊，當成英文中的United或Union。若果配上球會所在城市的名字，可稱之為吉達聯合隊，或簡稱為吉達聯。

高列巴尼加盟希拉爾。（Twitter）

高列巴尼及魯賓尼維斯今夏加盟的希拉爾（Al Hilal），這個是音譯以來的中文名。Hilal在阿拉伯語為新月，其實可以叫他們為新月隊，若配上所在城市的名字，可稱為利雅得新月，這個也是希拉爾的另一譯名。

謝拉特最新成為沙特球會伊蒂法克主帥。（Twitter）

利物浦名宿謝拉特執教的伊蒂法克（Al Ettifaq）自然是音譯的名字，Ettifaq在阿拉伯語的意思為協議，因為他們本身由3間球會同意合併而成。他們位於達曼，若果取其意思，可稱為達曼聯隊。

有阿根廷中場班尼加效力的艾沙比（Al Shabab）也是音譯的，Shabab在阿拉伯語是青年的意思，就像瑞士都有隊年青人。若配上所在城市的名字，可稱為利雅得年青人。

好多艾阿里呀！

有艾度亞文迪效力的吉達艾阿里（Al Ahli）相信令球迷幾頭痛，因為這個名在阿拉伯球壇中極之常見，一個招牌跌下來可以壓中幾隊。它在阿拉伯語是民族、國民的意思，所以吉達艾阿里可以譯為吉達民族隊，或者為吉達國民隊，甚至簡稱為吉達人。不禁令人想起，烏拉圭也有支國民隊。

吉達艾阿里簽入艾度亞文迪。（Twitter）

類似叫艾阿里的球隊在阿聯酋、埃及、也門、卡塔爾、黎巴嫩、蘇丹、巴林、約旦都有，其中較出名的是阿聯酋的沙比阿爾阿里（Shabab Al Ahli）和埃及班霸艾阿里（Al Ahly）。

為了解決撞名問題，足智彩將最簡短易記的譯名艾阿里給予非洲班霸Al Ahly，沙特的Al Ahli就在前面加個城市名叫吉達艾阿里，至於阿聯酋的亞冠盃常客Shabab Al Ahli就改用阿爾阿里，並在前面加上沙比，合起來叫沙比阿爾阿里。如果要用意譯分辨，他們全可用地名先行叫「XX國民隊」或者直接叫「XX人」。

艾阿里之外，阿拉伯地區都有大量叫伊蒂哈德的球隊，分佈在巴林、埃及、伊拉克、阿聯酋及蘇丹。

C朗效力的這支球隊，大家喜歡叫艾納斯還是勝利？（Getty Images）

C朗效力的艾納斯在阿聯酋都有支撞名的勝利隊叫Al-Nasr SC，足智彩為了區分這兩隊波，沙特的叫艾納斯，而阿聯酋的就叫阿爾納沙。若果他們分別叫利雅得勝利及杜拜勝利，球迷會不會容易分辨一點？

純粹拋磚引玉，大家喜歡用音譯還是意譯？哪種譯名會令沙特甚至阿拉伯足球更易為香港球迷熟悉？

沙特職業聯賽上季前7名勁旅：

Al-Ittihad

足智彩譯名：伊蒂哈德

意譯建議：吉達聯

主力球星：尼高路簡迪、賓施馬

Al-Nassr

足智彩譯名：艾納斯

意譯建議：利雅得勝利

主力球星：C朗拿度、波索域

Al-Hilal

足智彩譯名：希拉爾

意譯建議：利雅得新月

主力球星：高列巴尼、魯賓尼維斯

Al-Shabab

足智彩譯名：艾沙比

意譯建議：利雅得年青人

主力球星：班尼加

Al-Taawoun

足智彩譯名：艾塔亞文

意譯建議：布蘭達合作（Taawoun的意思是合作，位於布蘭達）

主力球星：/

Al-Fateh

足智彩譯名：艾法特

意譯建議： 哈薩征服者（Fateh的意思是征服，位於哈薩）

主力球星：/

Al-Ettifaq

足智彩譯名：伊蒂法克

意譯建議：達曼聯隊

主力球星：謝拉特（教練）