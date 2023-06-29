香港有幾多個回歸亭？盤點回歸紀念建築　散步行山路線有難有易

7.1回歸有什麼好活動？不妨散步或行山，參觀那些紀念香港回歸的建築。在香港，有回歸柱、回歸碑、回歸塔、回歸亭及回歸徑，分佈港九新界各區，有的在市中心，有的在郊外，甚至有的在山上。



位於會展新翼外的香港回歸祖國紀念碑。（維基百科）

低難度：香港回歸祖國紀念碑（灣仔）

紀念碑豎立於灣仔香港會議展覽中心新翼西北面廣場上，鄰近金紫荊廣場。紀念碑高約20米，闊1.6米，分為基石、碑柱和柱頭三部分。基石和碑柱採用堅實耐久的麻石作為材料。柱頭物料是青綠色鍛銅。柱身正面刻上由時任國家主席江澤民親題「香港回歸祖國紀念碑」的碑名。

柱身上圓下方，由206個代表年份（1842年至2047年）的石環重疊組成。代表年份1842、1860、1898、1982、1984和1990的6個石環，採用較淺色麻石，以突顯各年份的重要性。香港回歸的1997年則以光環顯示。紀念碑的預算建造費用包括前期及附屬工程，為港幣968萬元。

最輕鬆的方法可以從會展港鐵站出發，由B2出口行去，經過金紫荊廣場，沿海濱長廊行到紀念碑。若果想行多一點，可以參與由西環到北角的維港海濱漫步路線。（了解路線：維港海濱漫步 由西環到北角 細賞香港發展之母）

大埔海濱公園內的回歸塔。（顏銘輝攝）

低難度：香港回歸紀念塔（大埔）

香港回歸紀念塔位於大埔海濱公園內，現已是大埔區的著名地標建築。它的所在地為當年英國接管新界時英軍登陸之處。紀念塔高32.4米，登頂四望，海濱公園及吐露港景色盡入眼簾。香港回歸十周年紀念雕塑由藝術名家文樓教授設計，以中國的「中」字為造型，豎立於公園之南，與回歸紀念塔互相輝映。

香港回歸十周年紀念雕塑。（顏銘輝攝）

可以乘搭巴士或港鐵接駁巴士K17到富善邨，之後行往海濱公園，上級先看回歸十周年紀念雕塑，再行往海邊的回歸塔參觀，望望海景。若想行多一點，可以沿海濱續走，行往工業邨方向，甚至可以沿汀角路繼續行，行入三門仔。（了解路線：大埔三門仔感受漁村寧靜 一段為大局而犧牲的歷史）

位於上村公園的八鄉回歸紀念柱。（網上圖片）

低難度：八鄉回歸紀念柱（元朗）

紀念柱位於錦田公路及錦上路交界的上村公園，由八鄉鄉事委員會自行斥資興建，為香港唯一由民間籌建紀念回歸的建築物。在紀念柱上，有時任新華社社長周南親題「擎天一柱回歸紀念」的字眼。

紀念柱在郊區，但不用行山，坐巴士就去得到。可以由荃灣、元朗或大埔搭巴士入去，路線例如有64K、51、54、251A，在上村球場或上村總站下車，之後行入上村公園內便到。

在青衣自然徑內，有回歸徑，也有回歸亭。（顏銘輝攝）

中難度：葵青慶回歸健康徑（青衣）

青衣自然徑於1997年動工，及於1998年完工，總長約6400米、從地圖所見，青衣自然徑包括葵青慶回歸教育徑、葵青慶回歸健康徑、青衣回歸徑、青瞰徑、青雲徑。當中，葵青慶回歸健康徑長1560米，原是連接寮肚路的一條狹窄行山徑，其後改建為鋪麻石的行人路，耗資200萬元。

在青衣自然徑的路上，有一座回歸紀念亭。（顏銘輝攝）

行山人士可以選擇搭巴士到長宏邨起步，沿寮肚路上行，見青衣自然徑的路牌拾級而上。沿葵青慶回歸健康徑走，行山人士可以登上山頂，居高臨下，遠眺青馬大橋、汲水門大橋、汀九橋及馬灣海峽。跟住山脊上的山徑走，終點可以落到青衣西路（了解路線：【青衣行山路線】黃昏上山睇日落好去處 俯瞰青馬大橋馬灣風景）

行到上去約300多米高的回歸亭，可以稍作休息。（顏銘輝攝）

高難度：香港回歸紀念亭（獅子山）

香港回歸紀念亭位於海拔約310米高的九龍坳上，在獅子山子與筆架山之間，為麥理浩徑第5段途經，附近有乾隆古道及獅紅古道。紀念亭旁的碑上寫，此亭由九龍各界慶祝香港回歸祖國活動委員會特建，並由時任行政長官董建華題名。從回歸紀念亭往南望，可以俯瞰九龍鬧市景色。

從回歸亭外望出去，可以見到九龍的景色。（顏銘輝攝）

行山人士可以從樂富站起步，行上天馬苑後的獅子山公園，之後再沿樓級上山，登上九龍坳，參觀回歸紀念亭。除了原路下山，行山人士可以經古道落沙田，若果想增加難度，可以選擇登獅子山或筆架山。（了解路線：【獅子山行山路線】樂富站行兩小時登頂 飽覽九龍全景影相要小心）

位於草山上的香港特區成立十周年紀念亭。（顏銘輝攝）

高難度：香港特區成立十周年紀念亭（草山）

位於城門郊野公園的草山高647米，而這座香港特區成立十周年紀念亭則建在約610米高之處，離草山山頂不遠。故此，要行上這座紀念亭絕對要花一番氣力。

行山人士可以從城門水塘主壩出發，沿林道的馬路往草山的方向走，如果想增加難度，則可以行麥理浩徑第7後上去。這座亭建於麥理浩徑第7段旁，會是行山人士登草山期間的主要休息地。（了解路線：城門出發行麥徑登針山 再上草山經碗窰落大埔）