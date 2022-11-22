世界盃2022｜基亞利殊錦上添花　慶祝跳舞背後原來有洋蔥

英格蘭今屆世界盃旅程，由一場大勝展開，後備入替的基亞利殊錦上添花，英軍以6：2大數伊朗。這名曼城翼鋒慶祝入球時，展開雙臂猶如波浪般慶祝，原來這個動作背後有段故。



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英格蘭清風送爽，連續兩屆世界盃決賽周成功單場轟入6球，以6：2大勝伊朗，後備入替的基亞利殊（Jack Grealish）攻入「埋齋」一球，他在慶祝時，跳出「波浪舞」，上下擺動雙手，感覺上有點輕佻，但原來這個慶祝意義深遠。

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基亞利殊為英格蘭埋齋，慶祝時大跳「波浪舞」。（Getty Images）

基亞利殊在社交網站發文，上載一張慶祝的相片，並配上「獻給你的，Finlay」。究竟誰是Finlay？

現年11歲的Finlay患有腦性麻痺（Cerebral Palsy），縱然他有先天的缺憾，未能如其他小朋友般靈活的運動，但不減他對足球的熱愛，而他最愛的球星就是基亞利殊。這名小球迷曾經寫信給偶像，這封信更落在基亞利殊手上。這名曼城球星親筆回信，更送上自己簽名的曼城球衣。

"It is my dream to meet you in real life. Imagine meeting your idol."@ManCity mad Finlay wrote an emotional letter to his favourite player and hero, @JackGrealish. What followed was a moment he'll never forget. pic.twitter.com/qpdPnrMNLD — Premier League (@premierleague) November 9, 2022

Finlay的心願就是與偶像見面，當他在曼城踢殘疾人士足球時，基亞利殊突襲球場，當Finlay看到偶像時，他都不敢相信自己的眼睛，當基亞利殊開腔打招呼後，Finlay隨即上前與偶像擁抱。

基亞利殊親口向小球迷道謝，直言深受感動，更表示將為Finlay做出獨有的慶祝動作。Finlay提議跳蜈蚣舞（Worm Dance），基亞利殊笑言做不到，其後Finlay再建議跳「波浪舞」，基亞利殊接受並承諾，下次入球就會以這個動作慶祝。

基亞利殊信守承諾，當他在世界盃建功後，在這個大舞台跳出「波浪舞」，將入球獻給小球迷。

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基亞利殊的胞妹Hollie因早產同樣患有腦性麻痺，所以對這種先天缺陷並不陌生。無論基亞利殊在生涯任何重要時刻，他也帶同胞妹，一同分享喜悅，這名英格蘭國腳曾經公開表示，胞妹就是他的最好朋友，可見兄妹之間的感情有多深厚。

英格蘭對伊朗入球球員？ 布卡約沙卡（2球）﹑祖迪比寧咸﹑史達寧﹑拉舒福特﹑基亞利殊 英格蘭對伊朗合共補時是？ 上半場14分鐘，下半場10分鐘，一共24分鐘

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