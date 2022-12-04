世界盃2022｜英格蘭翼鋒的煩惱　如果你是修夫基又會選哪個？

英格蘭今晚深夜3時出戰世界盃16強對陣A組次名塞內加爾，三場分組賽中，英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）起用了四名不同翼鋒作正選，加上每場都會後備出場的基亞利殊（Jack Grealish）。

五個翼鋒各擅勝場，於今屆世界盃都已「開齋」，對於修夫基來說，對塞內加爾的16強賽事該起用哪兩人，算是幸福的煩惱。



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菲爾科頓（Phil Foden）

今屆世界盃上陣場數：2場（1場為後備）

今屆世界盃上陣時間：109分鐘

今屆世界盃入球數：1



對威爾斯的比賽中，菲爾科頓攻入個人世界盃處子入球。（Getty Images）

今季於曼城狀態大勇的菲爾科頓，已經成為英格蘭球迷的新寵兒。第二輪分組賽對美國賽和0：0後，不少英格蘭球迷都質問修夫基為何不派菲爾科頓上陣。或許修夫基有聽取球迷意見，最後一輪分組賽終於派上菲爾科頓正選。此子不負所望，下半場51分鐘攻入一球，協助英格蘭大勝威爾斯3：0。

年僅22歲的菲爾科頓傳控能力強，而且足球智慧高。假若英格蘭對塞內加爾需要多控球在腳主攻，菲爾科頓的優點絕對能幫助英格蘭。

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布卡約沙卡（Bukayo Saka）

今屆世界盃上陣場數：2場（0場為後備）

今屆世界盃上陣時間：149分鐘

今屆世界盃入球數：2



相信沙卡於16強正選機會相當大。（Getty Images）

布卡約沙卡首場對伊朗梅開二度，協助英格蘭於分組賽先拔頭籌，以6：2大勝。這名阿仙奴右翼今季表現出過人的突破能力，他於邊路威脅為英格蘭陣中最大，亦是面對密集防守非常需要的元素。修夫基對威爾斯一仗未有派遣沙卡上陣，或許是為了16強一戰留力。

拉舒福特（Marcus Rashford）

今屆世界盃上陣場數：3場（2場為後備）

今屆世界盃上陣時間：107分鐘

今屆世界盃入球數：3



拉舒福特射入今屆世界盃首個直入罰球。（Getty Images）

今屆世界盃攻入3球的曼聯前鋒拉舒福特，是暫時英格蘭陣中入球最多的球員，並列世界盃神射手第一位。三場皆有上陣的拉舒福特，首場對伊朗甫出場便取得入球，第三場對威爾斯更操刀射入今屆世界盃首個直入罰球。

火熱狀態令「福仔」一洗近年頹氣，出色的埋門能力更讓人看見他初出道技驚四座的光輝。假如修夫基決賽派出拉舒福特正選上陣16強賽事，絕不讓人意外。

史達寧（Raheem Sterling）

今屆世界盃上陣場數：2場（0場為後備）

今屆世界盃上陣時間：139分鐘

今屆世界盃入球數：1



今屆2022世界盃亦已經是史達寧參與的第三屆世界盃。（Getty Images）

史達寧雖於首場對伊朗的比賽成功「開齋」，然而他今屆世界盃表現絕對比不上另外幾位翼鋒後輩。狀態、入球數不如人，但史達寧勝在有經驗，個人已為英格蘭上陣81場，入20球，今屆世界盃亦已經是他參與的第三屆世界盃。

論經驗，可謂全隊翼鋒之冠，且看以保守著稱的修夫基會否在淘汰賽以經驗為先，將正選重責交給老大哥史達寧。

基亞利殊（Jack Grealish）

今屆世界盃上陣場數：3場（3場為後備）

今屆世界盃上陣時間：55分鐘

今屆世界盃入球數：1



或許基亞利殊會成為英軍X-Factor。（Getty Images）

雖然基亞利殊三場英格蘭分組賽都有上陣，但均是後備上陣，合共出場時間僅55分鐘，應該是各翼鋒中正選機會最微的一位。然而基亞利殊的特點為他護球能力出色，可以頻頻回到中場持球，且有單打獨鬥能力，不易失去控球權。假若修夫基希望加強對中場控制，基亞利殊或許能夠成為奇兵。

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