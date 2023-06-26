足球｜美斯出席列基美告別賽　賽後獲讚「史上最偉大的兩名球員」

阿根廷傳奇球星列基美（Juan Román Riquelme）的告別賽在周一（26日）深夜完滿結束，糖果盒球場座無虛席，在滿場57000名球迷的見證下，小保加隊以5：3擊敗阿根廷國家隊，為這名中場大師的足球生涯畫上完滿句號。

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）今場披甲出戰，為偶像送上告別祝福，兩代阿根廷10號球星相擁一刻，相信讓不少球迷感觸萬分。



這個周末，美斯過得十分充實，繼前天（24日）出席麥斯洛迪古斯（Maxi Rodríguez）後，在當地時間周日（25日）再現身列基美的告別賽，而且連續兩場比賽都有入波。

現年45歲的列基美，其實早在2015年便已經掛靴。據阿根廷媒體《TyC Sports》報道，他表示本想在2019年12月舉辦告別賽，但當時他收到美斯的電話，說那個時間需要比賽所以無法出席，故因此決定推遲，之後遇上新冠疫情，便一直延遲至今。

列基美2015年宣布掛靴，這場告別賽遲來了足足8年。（小保加Twitter）

這場遲來8年的告別賽星光熠熠，出場球星有森美爾（Walter Samuel）、「小丑」艾馬（Pablo Aimar）、甘比亞素（Esteban Cambiasso）、艾耶拉（Roberto Ayala）、迪馬利亞（Ángel Di María）、拿維斯（Ezequiel Lavezzi）、軒斯（Gabriel Heinze）、蘇連（Juan Pablo Sorín）、馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）、「野兔」沙維奧拿（Javier Saviola）等，還有帶領阿根廷奪得世界盃冠軍的主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）。

比賽開始前，列基美從地下隧道步出，接受滿場球迷的歡呼與掌聲，隨後與美斯相擁合照。

兩人上一次同場作戰已是2008年的事情，彼時美斯還是只出道幾年的年輕人，列基美正是他的偶像之一，兩人生日更同是6月24日，而且列基美也是馬勒當拿（Diego Maradona）和美斯之間的10號球衣主人。

美斯與列基美最後一次同場為國家隊出戰，是2008年北京奧運。（Getty images）

美斯在下半場第13分鐘推過門將射入空門，主場的小保加球員卻紛紛為其慶祝，並做出「拜服」動作。要知道小保加的球迷向來以狂熱著稱，為攻破自家大門的球員表示敬意屬非常罕有，足見美斯在阿根廷球迷心中重要份量。

列基美從小保加出道，2002年加盟巴塞隆拿後，再在維拉利爾征戰4個球季，隨後回歸至小保加，生涯大部分時間都在此渡過，總計效力了14個球季。

他在小保加出道時，剛好為馬勒當拿球員生涯的最後一個球季，兩人短暫做過一年隊友。賽後列基美穿上印有馬勒當拿名字的小保加10號球衣，向糖果盒球場的主場球迷致辭，「我很幸運，我曾有幸和馬勒當拿並肩作戰，從我童年起，他就是最偉大的球星。」

隨後他又提起美斯，「然後隨着時間過去，我逐漸老去，但我又很幸運地能跟另一名偉大的球員一起踢波。我不知道他是否比馬勒當拿更偉大，但他們是我看過兩名最偉大的球員，很高興今天你能在這裏。」

被列基美稱讚時，美斯露出喜悅又帶點害羞的笑容。（Twitter影片截圖）

列基美今場錄1入球2助攻，當中包括一記手術刀般的直線，盡顯大師風範。他曾助小保加贏得4次阿根廷甲組聯賽及3次南美自由盃冠軍，個人亦3次當選阿根廷足球先生，以及1次南美足球先生。他被認為是最經典的「10號位」之一，也被稱為足球場上最後一名傳統進攻中場，為巴塞隆拿效力期間，因無法得到時任主帥雲高爾（Louis van Gaal）重用，被外借至維拉利爾後卻交出精彩表現，更被西班牙《馬卡報》評價為「最具藝術性的球員」。

列基美曾在巴塞無法受到重用而被外借到維拉利爾，隨後正式加盟「黃潛」，他的這個慶祝動作亦在卡塔爾世界盃被美斯模仿，向雲高爾抗議。（Getty Images）

如今現代足球講求整體性，只攻不守的傳統「10號」球員已逐漸被時代淘汰，即使是擅長為隊友送出妙傳的Playmaker，位置及踢法早已不是只限在中前場核心區域活動。如今列基美正式與球迷道別，可說是意味着一個時代的落幕，不知道在戰術日新月異的球壇裏，會否再有一名像他這樣純粹的傳統進攻中場出現。

雖然早在2015年已經退役，不過列基美如今正式告別，更讓人意識到傳統10號球員的一去不返。（小保加Twitter圖片）

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