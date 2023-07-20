女子世界盃2023開鑼在即　奧克蘭爆槍擊　距離挪威隊酒店僅數百米

2023女子世界盃今日（20日）開鑼，揭幕戰將在奧克蘭的伊頓公園上演，由東道主新西蘭迎戰挪威。不過，奧克蘭在世界盃前夕爆槍擊事件，3人死亡，總理希普金斯指事件與恐怖主義無關，未有影響稍後舉行的世界盃。



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一名男子突然走進奧克蘭一個地盤開槍，造成3死6傷，當中包括該名槍手。新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）表示事件與政治及恐怖主義無關，對國家安全沒有影響，稍後舉行的女子世界盃揭幕戰將如常進行。

奧克蘭在女子世界盃前爆發槍擊案。（路透社）

將在揭幕戰鬥東道主新西蘭的挪威女足，下榻的酒店距離爆發槍擊的工地只得400米左右，挪威女足隨後發聲明，表示球隊事發時正在食早餐，全隊球員也十分冷靜，未有受槍擊案影響，將會如常為賽事備戰。

縱然突爆槍擊案，效力車路士女足的挪威隊長梅爾德（Maren Mjelde）直言感覺安全，「我們大多都因為直升機及緊急車輛的聲音而醒來，我們從當地媒體才知道發生什麼事。我們不感到危險，國際足協在酒店做好安全措施，我們球隊也有保安人員，隊友們也十分冷靜，並專注準備揭幕戰。」

挪威隊長梅爾德表示，全隊上下感到安全。（Getty Images）

新西蘭女足同樣透過社交網站發文，對槍擊案表示震驚，並證實所有職球員都安全，備戰亦將一切如常。