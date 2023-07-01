轉會｜烏姆迪迪提前與巴塞解約　助球隊兩奪西甲卻留高薪冗員之名

巴塞隆拿周五（30日）宣布，與烏姆迪迪（Samuel Umtiti）提前解約，該名法國中堅與球隊的合約本來直至2025/26球季完結。

財政問題近年一向讓巴塞頭痛不已，陣中不少老將及球員均擁有高昂薪酬，烏姆迪迪便是其中一員，隨着數名球員離開魯營球場，其財政問題應能紓緩不少。



烏姆迪迪曾為巴塞主力中堅，助球隊贏過3次西甲及3次西班牙盃冠軍，不過自2018年以法國主力身份奪得世界盃冠軍後，他便受傷患困擾而表現失準，上場次數亦隨之減少，2021/22球季更只上陣了1場，終在上季外借到意甲的萊切。

由於在巴塞隆拿缺乏上陣機會，烏姆迪迪上季外借至意甲的萊切。（Getty Images）

表現不佳便坐冷板，這本是正常不過的事情，可問題是烏姆迪迪的薪酬高昂，據Capology資料顯示，他2021/22球季周薪超過38萬歐元，與奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）並列隊內第4。當時巴塞正處於財政危機，有報道稱他不願減薪，也不願離隊他投，寧可繼續坐在後備席，成為球迷口中的「高薪冗員」。

回看當時，巴塞隊內的薪酬結構其實相當有趣，碧基、布斯基斯、菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）為隊內前三名，前兩者因年齡漸長而表現下滑，但周薪分別高達53萬歐元及46萬歐元；古天奴一直在隊內格格不入卻仍拿着每周42萬歐元的高薪，球隊內周薪超過10萬歐元的有19人，超過20萬的有11人，但如此高昂的花費卻換不來好成績，這正是巴塞急切需要解決的問題。

烏姆迪迪當時上陣不多，但周薪卻接近40萬歐元。（Getty Images）

到上季2022/23，古天奴重返英超，碧基自願將周薪大幅減至28萬，隨後再於11月退役。除去一名高薪老將離開，至下半季又有布斯基斯及佐迪艾巴宣告離隊，其實巴塞的薪酬問題已改善不少；如今將烏姆迪迪也清走，暫時以目前的狀況來看，加上已加盟的根度簡（Ilkay Gundogan），若以他原有周薪14萬歐元計算，下季周薪高於10萬歐元的球員為16人，最重要的是，超過20萬的只餘下6人。

事實上，碧基、布斯基斯和佐迪艾巴這三名老將離去，再加上烏姆迪迪在萊切時約24萬歐元的周薪，已能為巴塞釋放接近每周120萬歐元空間，如今巴塞似乎「有錢就身痕」，繼今個夏季轉會窗率先簽入根度簡後，日前會長拿樸達（Joan Laporta）接受Esport3探訪時，表示球隊正致力收購域陀洛奇（Vitor Roque）、羅美奧（Oriol Romeu）以及「土耳其美斯」古拿（Arda Güler）。

此外，他亦談及球隊已收到其他球隊就柏迪（Pedri）、安素法迪（Ansu Fati）、基斯坦臣（Andreas Christensen）、法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）及朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）的報價，但現在巴塞不愁無糧出，又剛以壓倒之勢贏下西甲，這名會長有信心他們會繼續留隊。「他們在這間球會擁有現在和未來。」