陳浩源最後一屆亞殘運盼「好頭好尾」　退役後拒做教練只因一原因

輪椅羽毛球港將陳浩源年前宣布在巴黎奧運後退役，意味10月杭州亞洲殘疾人運動會將是他的最後一屆亞殘運，力爭獎牌劃上完美句號。他同時慨嘆香港輪椅羽毛球苦無接班人，難以傳承，「不一定是把輪椅羽毛球傳承下去，把殘疾人士也可以成為運動員的概念傳承下去。」



東京殘奧輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源將出戰最後一屆亞殘運，他不諱言比賽日子愈接近愈是不捨，「我第一個國際賽就是2010年廣州亞殘運，這已是我第四屆亞殘運。希望好頭好尾，當時我第4名沒有獎牌，慢慢進步上屆取得銀牌，希望最後一屆能奪牌，為自己留下美好回憶。」

38歲的陳浩源將出戰最後一屆亞殘運，力爭獎牌劃上完美句號。（葉詩敏攝）

陳浩源計劃在巴黎殘奧後退役，透露在近月的積分賽發揮穩定，「大家應該能在巴黎看到我」。提起退役後打算，陳浩源不禁苦笑慨嘆：「不會做教練了，因為都真的沒有人打輪椅羽毛球，真的沒有。」擔任世界羽聯（BWF）反禁藥宣傳大使的他，一直致力宣揚傷健共融，他表示退役後會繼續投入社會共融計劃，「難得自己鍾意『講嘢』，又有平台願意給我機會。」

目前世界排名第三的陳浩源是香港唯一輪椅羽毛球代表，他坦言輪椅羽毛球除自己外一直「後無來者」，猜想可能輪椅項目需要控制輪椅外，同時需要很強壯和體力，未必很多人有信心應付得到。陳浩源笑言連女友也開玩笑說，「這個項目因你而被大眾認識，也因你而『結束』」。他不諱言沒有人接班的確感失落，「在我角度來看，沒有人會再提起這個項目，因為沒有新人，都會不開心。希望未來會有潛質的人加入，到時需要我幫手都會出一分力。」

東京殘奧銅牌陳浩源將在巴黎奧運後退役，笑言「希望能換獎牌顏色」。（資料圖片）

陳浩源希望不只是殘疾羽毛球項目，殘疾人運動也能持續發展，「傳承不一定是把輪椅羽毛球傳承下去，可以是把殘疾人士也能成為運動員的概念傳承下去，很多人也慢慢開始理解，不同殘疾程度的人都可以做運動和發展運動。」

他透露下月丹麥羽毛球世錦賽，雖然沒有殘疾羽毛球賽事，他與教練獲大會邀請到丹麥作講座嘉賓，向世界各地羽毛球教職員分享如何發展殘疾羽毛球，「大家也都很好奇，香港那麼小的地方，我在本地又沒有練習對手，為什麼可以打到奧運級數，也很榮幸可以獲邀參與分享會。」

殘疾羽毛球港隊將在亞殘運前留港訓練兩個月，為賽事作最後備戰。