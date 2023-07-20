跳水世錦賽｜全紅嬋高難度207C的完美一跳　憾負隊友屈居亞軍

207C，曾經是全紅嬋的夢魘，這名中國跳水天才曾接連在這個動作上失誤，但她慢慢克服過來。全紅嬋在今年的世界錦標賽，女子個人10米高台再選用這組動作，結果以完美表現打動評判，可惜依然無緣冠軍，金牌落在隊友陳芋汐的手上。



全紅嬋與陳芋汐早前合作在女子雙人10米高台摘下金牌後，兩人轉戰個人項目，在女子10米高台決賽力爭金牌。

兩名中國好手是拍檔，也是敵人，二人近年在不同賽事鬥得難分難解，就如上年世錦賽，陳芋汐僅以0.3分之差險勝。陳﹑全兩人再度彷彿在另一個世界，由頭鬥到尾，縱然陳芋汐有感冒在身，她依然交出穩定表現，拿下11個10分，以總分457.85分奪金，創下三連霸，亦刷新生涯最高得分的紀錄，首次突破450分大關。全紅嬋則屈居亞軍，賽後兩人都相擁慶祝。

陳芋汐與全紅嬋分別贏得女子10米高台的金﹑銀牌，獲得銅牌的加拿大選手則被拋離近120分。（路透社）

東京奧運金牌得主全紅嬋拿下445.6分，都獲得9個10分，其中7個來自第四跳的207C，即是她在這一跳取得完美滿分，可惜未能為她帶來金牌。

207C所指的是向後翻騰3周半抱膝，難度系數3.3，屬於一套女子高台跳水極高難度的動作。這套動作曾經是全紅嬋的夢魘，她曾經在去年的世錦賽，分別在初賽﹑準決賽及決賽造出207C，連續3次皆有失誤，其後全紅嬋在全國賽再挑戰207C，卻再度被考起，只得54.45分，更在賽後伏在廣東隊師兄謝思埸的懷中痛哭。

跳水｜全紅嬋失落全國賽金牌伏師兄懷中痛哭 一套動作成天才夢魘

跳水世錦賽︱207C成全紅嬋噩夢 決賽3個10分仍負隊友陳芋汐

207C不再是全紅嬋的夢魘。（路透社）

屢敗屢戰，全紅嬋終於在今年3月的蒙特利爾世界盃挑戰成功，以207C這套動作取得6個10分。全紅嬋如今在世錦賽再進一步，7個評判全給10分，交出真正的完美表現，看來207分不再是她的煩惱，而是她的殺手鐗。

跳水世界盃｜全紅嬋高難度207C跳出零瑕疵 6位評判給予10分滿分

全紅嬋再度在世錦賽摘銀。（Getty Images）