F1．匈牙利站｜周冠宇起步脫腳無緣再創生涯最佳　致Alpine再攬炒

中國車手周冠宇在F1（一級方程式）匈牙利站創下生涯最佳的排位，以第5位起步，本以為有望在今站創出佳績，豈料一起步已經結束，更令兩架Alpine戰車齊齊退賽，受牽連的列卡度笑言收到一份見面禮。



周冠宇以第5位起步，力爭創下生涯最佳成績。（Getty Images）

愛快羅密歐（Alfa Romeo）在匈牙利站的排位賽十分醒神，兩架戰車皆打入Q3，周冠宇更創下生涯最佳的排位，正賽以第5位起步，以難爬頭見稱的匈牙利Hungaroring賽道，有望創下個人最佳的戰績。

周冠宇甫起步，已注定今仗無緣創下生涯最佳，五盞紅燈一熄，其餘戰車應聲彈出，唯獨是周冠宇的C43戰車留在原地，慢了半拍才起油，其他戰車在他身邊擦身而過，周冠宇一下子跌至後方，情急下想收復失地，卻太遲煞掣，撞向前方的列卡度，再導致奧干與隊友加斯利「攬炒」，奧干的戰車更一度「撞到飛起」，兩架Alpine戰車其後未能繼續作賽，連續兩站齊齊退賽。

F1．匈牙利站｜韋斯達賓輕鬆稱霸 紅牛破連勝紀錄冠軍獎盃卻遭殃

兩架Alpine戰車在首隻彎攬炒。（Twitter截圖）

周冠宇因為「未有明顯減速導致碰撞」而被罰5秒，最終以第16位完成賽事，這名中國車手賽後表示戰車有問題，「我不清楚（是什麼問題），在4盞紅燈亮起後，戰車突然失去馬力，當我踩盡油門也是沒有反應，這是十分奇怪的情況，從來沒有遇到這問題，所以我對此感到十分失望。」愛快車隊其後確認，戰車煞車系統有異樣，導致起步沒有反應。

周冠宇其後表示，一號彎的意外不是他有心造成的，「當時我嘗試最遲的煞掣，但部分亂流令我的戰車受影響，未能減慢並不幸地撞向他們，這全都是意外。」

周冠宇最終以第16位衝線。（Getty Images）

列卡度：被撞就像見面禮

列卡度回歸F1首戰，同樣被牽涉在一號彎意外當中，幸好對他的戰車未有太大影響，結果以第13位衝線，比隊友角田裕毅前兩位完賽。「四萬哥」賽後直言，撇開起步的意外，對今站的表現收貨，「今次意外是見面禮，就如NFL一樣，有人以一記重大的攔截歡迎我返回F1。（被撞）當刻當然感到失望，但我立即轉念，希望戰車損毀不要太嚴重，幸好未有大影響，其後更有力爭取分數，所以這表現已算不錯，除了意外。」

列卡度滿意回歸首站的表現。（Getty Images）

匈牙利站前10位：



冠軍：韋斯達賓（紅牛）

亞軍：諾里斯（麥拿侖）

季軍：佩雷斯（紅牛）

第4位：咸美頓（平治）

第5位：皮亞斯特利（麥拿侖）

第6位：佐治羅素（平治）

第7位：陸克萊（法拉利）

第8位：辛斯（法拉利）

第9位：艾朗素（阿士頓馬田）

第10位：史杜爾（阿士頓馬田）

