F1．匈牙利站｜韋斯達賓輕鬆稱霸　紅牛破連勝紀錄冠軍獎盃卻遭殃

F1（一級方程式）匈牙利站，排次席起步的韋斯達賓甫起步已經重奪領先位置，其後由頭帶到尾，輕鬆贏得今年第9個分站冠軍，同時為紅牛車隊取得12連勝，打破F1史上最長的連勝紀錄。

「韋少」打破紀錄的同時，連價值4萬歐元的冠軍獎盃也「打破」，多得他的好友﹑連續兩站屈居亞軍的諾里斯「衰多手」。



F1匈牙利站以「ATA」（Alternative Tyre Allocation）方式進行排位賽，咸美頓（Lewis Hamilton）以0.003秒之差力克韋斯達賓（Max Verstappen），相隔一年半再度頭位出戰。

以為久違的好戲將會上演，「咸爵爺」甫起步仍能保住位置，其後即遭到韋斯達賓及諾里斯（Lando Norris）夾擊，隨後露出內檔的空位，咸美頓一度跌落第4位，他立即向車隊致歉，最終以「梗頸四」完成賽事，咸美頓賽後坦言，當時失位沒有大問題，因為戰車實力擋不住紅牛及麥拿侖。

F1匈牙利站｜咸美頓頭位刷新紀錄 列卡度一擊挫隊友：重新愛上F1

排頭位起步的咸美頓，在首隻彎已經失去領先位置。（Twitter截圖）

韋斯達賓起步取回領先後，立即拉開差距，彷彿今仗已與他與無關，最終以33秒的優勢奪冠，連續7站贏得分站冠軍，亦是今年第9次站上頒獎台最高一級。紅牛車隊自去年阿布扎比站後，至今連續12場獲勝，創下F1史上最長的連勝紀錄。諾里斯與第9位的佩雷斯則以亞﹑季軍完成。

韋斯達賓輕鬆勝出，取得今年第9個分站冠軍。（Getty Images）

麥拿侖更新後表現大躍進，諾里斯連續兩站屈居亞軍，亦是這名英國車手生涯首次連續兩站登上頒獎台，但他在頒獎台卻惹禍。諾里斯的開香檳方式別樹一格，鍾情以整枝香檳撞向地上，他今次亦以相同方式開香檳，卻弄跌了韋斯達賓的冠軍獎盃，獎盃從頒獎台跌向地上，頂部先着地，碎片散落一地，諾里斯闖禍後十分尷尬，他與韋少同時看到獎盃感到不知所措，場面惹笑。

當韋斯達賓看到獎盃爛掉時，露出驚訝的模樣。（Getty Images）

諾里斯不小心把韋斯達賓心愛的獎盃打碎了，韋少用了一點時間欣賞打碎了的碎片，不知道是否比平時的形態更美，他沒有打掃地方及拍照，拾起分離的獎盃再笑着離去。韋斯達賓賽後發文，笑言「感謝」諾里斯。

匈牙利站的獎盃與別不同，印有精緻的花紋，F1記者Sándor Mészáros指，這個全人手製造的獎盃至少需時半年，價值約4萬歐元，如今卻被諾里斯一手打爛。諾里斯上站以相同方式開香檳，當時已經弄跌另一獎盃，但他闖禍已非首次，他曾經在2020年的意大利站，拿走當年隊友辛斯的香檳，使用相同方式卻觸傷自己的手部。

諾里斯不小心打爛對方獎盃後，露出尷尬表情。（路透社）

匈牙利站前10位：



冠軍：韋斯達賓（紅牛）

亞軍：諾里斯（麥拿侖）

季軍：佩雷斯（紅牛）

第4位：咸美頓（平治）

第5位：皮亞斯特利（麥拿侖）

第6位：佐治羅素（平治）

第7位：陸克萊（法拉利）

第8位：辛斯（法拉利）

第9位：艾朗素（阿士頓馬田）

第10位：史杜爾（阿士頓馬田）

