中甲球隊領隊段鑫掌摑球證　發道歉聲明：始作俑者是我｜足球熱話

遼寧瀋陽城市領隊段鑫在周日（23日）的中甲比賽掌摑球證，他在周一（24日）晚透過球會發道歉聲明，承認自己的行為令中國足蒙羞。他表示做了出格的舉動，違反中國足協的紀律守則，願意無條件接受處罰。



段鑫在昨晚11時透過遼寧瀋陽城市的微博，發出一份約三百多字的道歉聲明，他寫：「昨（周日）晚事情讓中國足球蒙羞，始作俑者是我，我錯了，錯了就是錯了。我的行為違反中國足協聯賽紀律準則，無條件服從裁判判罰，我沒做到，還做出出格舉動。」

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「這是我從教30多年以來，從來沒有發生過的事情，我已經知道問題嚴重性，真心向裁判組道歉，向場上隊員道歉，向球迷道歉。越是老兵，越應該走在學習的路上，越應該尊重對手、裁判和球迷，給青少年作正能量示範，而我呢，不應該出現的問題出現了，尤其是全足球行業教育整頓期間，我迷失了方向。」

周日，段鑫帶領遼寧瀋陽城市作客南京城市。在上半場尾段，當時遼寧瀋陽城市落後0：1，段鑫不滿球證判罰，球證陳浩向段鑫出示紅牌，後者就一巴摑向陳浩。之後，段鑫突然在場邊暈倒，經隊醫治理後沒有大礙。賽後，遼寧瀋陽城市承認段鑫對球證作出不理智行為，段鑫第一時間向比賽監督和球證道歉，球會將根據要求對球隊存在問題進行內部整改。

段鑫在道歉聲明中續稱：「今天（周一）在南京登機前，有球迷特地送來鮮花，希望我早日恢復健康，重新振作。多麼可愛的球迷，真對不起他們。」

「我鄭重聲明：我無條件接受中國足協處罰，一定認真學習足協相關法規檔，這起違紀事件對我是第一次，也是最後一次，感謝支持我和俱樂部的球迷，真心對相關人士說聲對不起。」

中國足協暫未公布對段鑫的懲罰，有內地傳媒估計，他至少會被停賽半年，最終量刑可達一年；考慮到段鑫道歉，有可能獲得減刑。至於該場中甲比賽最終遼寧瀋陽城市以0：4大敗。