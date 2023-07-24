足球熱話｜中甲主帥不滿判決怒摑球證　場邊嬲到暈突然倒地

周日（23日）一場中甲賽事，由南京城市對遼寧瀋陽城市，比賽途中卻出現混亂場面。瀋陽主帥段鑫因不滿球證判決而投訴，更出手掌摑球證，立即引發兩軍衝突，其後段鑫更因為太過激動而暈倒。



中甲第15輪，南京城市在主場4球擊敗遼寧瀋陽城市，但今仗最受矚目的，是瀋陽主帥段鑫「大戰」球證陳浩。

戰至上半場末段，瀋陽球員任江隆向球證陳浩投訴，對方球證有肘擊的動作，陳浩卻視若無睹，這名瀋陽球員因為投訴過激而領黃，隨即引起場邊的瀋陽教練團不滿，陳浩走向場邊，向一名助教出示黃牌試圖控制局面，豈料情況變得更混亂。

瀋陽主帥段鑫因不滿球證判決，一巴摑向球證。（微博截圖）

瀋陽主帥段鑫大為不滿，嘗試搶去陳浩手中的黃牌，球證見段鑫出手即拿出紅牌，段鑫「火遮眼」一巴摑向陳浩，引起雙方球員衝突。混亂期間，段鑫疑因太過激動，突然在場邊暈倒，幸好在軍醫的治理後無大礙。

段鑫太過激動突然暈倒。（影片截圖）

根據中國《足球報》報道，段鑫賽後向比賽監督及球證致歉，瀋陽官方亦表示，段鑫在賽事出現「不理智舉動」，違反中國足協聯賽規則，將根據最新規例在內部進行整頓。

被摑的球證陳浩，過往也是爭議人物，盛傳這名球證曾經「提早收工」，賽事只踢55分鐘就完場。2017年8月，梅州客家對杭州綠城的中甲，由陳浩執法的賽事上半場踢了30分鐘，下半場只戰25分鐘，他便提早吹場雞完場。賽後有傳媒指，陳洛是為了趕飛機，故此將賽事提早完場。