港足．亞洲盃外圍賽︱海外集訓決選缺中超中甲兵　主力前鋒落選

香港足球代表隊公布亞洲盃外圍賽的海外集訓決選25人名單，外流中超及中甲的香港球員，無一入圍。



為備戰6月8至14日舉行的亞洲盃外圍賽，港隊周二（17日）會出發到泰國春武里集訓約兩周，至5月30日飛往吉隆坡，兩日後跟馬來西亞國家隊友賽，再於6月初飛抵印度出戰亞盃外。

港足主教練安達臣視出線為上任後首要目標，他早前曾炮轟內地球會因考慮防疫及隔離問題，即使亞盃外在國際賽期內，仍向外流港將施壓致他們未能歸隊，令港隊實力大打折扣。

港足今日公布25人決選名單，一如所料，缺少陳俊樂、梁諾恆、勞列斯、辛祖及李毅凱等效力中國聯賽的球員。

港足5月2日於足球訓練中心展開本地集訓。（資料圖片／高詩琦攝）

安達臣早前炮轟內地球會拒絕讓港將歸隊。（資料圖片／葉詩敏攝）

而跟早前在港集訓的名單比較，安達臣剔除了伍瑋謙及袁皓俊兩名守門員，而有份隨傑志參戰亞冠的鄭展龍、蘇沙及趙聡悟，也不在名單之上；令人意外的是，去年6月份世界盃外圍賽的主力前鋒夏志明因傷名落孫山。

傑志與東方同成為今次港隊大戶，各有8名球員入選。而值得一提，謝家強、蘇沙、保羅、杜馬思等「藍鳥」入籍兵，及東方的入籍戰將費蘭度，跟兩名U23球員余在言、簡嘉亨，及標準流浪的劉學銘，都有望在今次旅程迎來其大港腳地標戰。

亞洲盃外圍賽港足25人決選名單：



守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、王振鵬、保羅（傑志）



後衛：劉學銘（標準流浪）、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、茹子楠（東方龍獅）、杜馬思、羅梓駿（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）



中場：胡晉銘（東方龍獅）、黃威（香港U23）、陳肇鈞、黃洋、謝家強（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、迪高、顏樂楓（理文）



前鋒：余在言（標準流浪）、費蘭度、孫銘謙（東方龍獅）、安永佳（傑志）、簡嘉亨（冠忠南區）

