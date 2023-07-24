排球國家聯賽｜日本隊奪46年來首面國際獎牌　石川祐希成得分王

男子排球國家聯賽（VNL），日本男排在季軍戰勇挫上屆冠軍意大利，史上首度奪得賽事獎牌，亦是46年來首面國際賽獎牌，隊長石川祐希亦入選「夢幻隊伍」。



日本男排早前打入4強後遇上勁敵波蘭，不敵對手後落入季軍戰，對手為2022年世界錦標賽冠軍意大利。因獲鳥山明設計隊伍吉祥物「龍神」，獲外號「龍神NIPPON」的日本隊以25：18及25：23連取兩局，形勢大好之際，意大利卻以強悍的發球及時反撲，以兩局25：17追成2：2，兩軍需要打決勝局分勝負。

在決勝局，石川祐希個人獨取5分，助日本以15：8再取一局，局數3：2擊敗意大利，奪得季軍，46年來首度奪得國際賽獎牌。日本男排在亞洲仍是勁旅，21屆亞洲錦標賽以來只得4屆未能獲得獎牌，在2015和2017均是亞洲冠軍；日本男排在60和70年代曾是世界勁旅之一，曾奪得1972年奧運金牌，也曾在1970和74年獲世界錦標賽銅牌，最後一次獲國際賽獎牌，已是1977年的世界盃。

日本排球代表隊獲遊戲名廠CAPCOM贊助，CAPCOM也以遊戲角色包括《街頭霸王》系列的春麗和Luke、《魔物獵人》系列的艾路貓、《生化危機》系列的Leon等，化身「排球版」宣傳。（CAPCOM）

日本隊隊長、效力意大利球隊米蘭力量（Power Volley Milano）的石川祐希，在今場賽事獲得全場最高的21分，在整屆賽事共得275分之多，而在決賽圈，他亦獨得70分，成為最佳得分手，拋離第二得分手、美國隊的Matthew Anderson（得49分）21分之多；石川祐希在決賽圈的直接攻擊得分亦達到60分，同是最高，成為最佳攻擊手，他同時入選比賽的「夢幻隊」，獲選為最佳接應二傳。

石川祐希（右）與年輕的接應二傳高橋藍（左）一同展示獎牌。（Volleyball World）

現年27歲的石川祐希，在高中年代已擁有1.91米身高，當年助星城高中連奪兩屆三冠王，也在正式賽事99年連勝，他在2014年升讀大學後入選國家隊出戰仁川亞運，他在8強對印度時後備上陣助日本反勝對手，日本最後一路打入冠軍戰，奪得一面銀牌，令石川當年已被視為「日本未來的王牌」。同年，他獲意甲聯賽勁旅Modena邀請留學，在2018年大學畢業後，他正式與意甲球隊Emma簽署生涯第一份職業合約，至今仍在意甲落班，他優秀的進攻和得分能力，屢次在大賽中獲得個人獎項，獲譽為東亞、甚至亞洲最強球員。

今屆VNL的決賽，由波蘭對美國，最終波蘭以3：1（25：23、24：26、25：18、25：18）擊敗美國，首度封王，美國則是賽事舉行5屆已來，第3度獲得亞軍。