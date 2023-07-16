美女拳手勝出露胸慶祝　寂寞少女Daniella Hemsley狂減25KG變索女

去年9月，澳洲女拳手Tai Emery在泰國上演的裸拳比賽「Bare Knuckle Fighting Championship 」獲勝後，興奮地跳上擂台繩索慶祝，期間突然揭開運動上衣向觀眾展示乳房，成為一時熱話。

Tai Emery的露點慶祝震撼過後，最新又有另一選手Daniella Hemsley有樣學樣，拳賽勝出後在直播鏡頭面前，揭開上衣開心跳躍足足5、6秒。



Daniella Hemsley在勝出拳賽後，激動揭起運動上衣慶祝。（影片截圖）

金髮美女Daniella Hemsley年僅22，她是OnlyFans模特兒也是網絡紅人，周六（15日）參加在都柏林舉行、專門為KOL而設的拳擊賽事Kingpyn High Stakes tournament中，以點數擊敗對手Aleksandra Danielka。

當公布獲勝一刻，Daniella已經非常興奮，隨即一邊大叫，一邊揭起運動上衣，在現場觀眾和直播鏡頭面前不斷彈跳露點慶祝，過程足足有5、6秒之多，然後才悄悄把上衣拉下。

重溫：

澳洲美女模特裸拳KO對手奪勝 興奮扯開上衣「露體」慶祝惹爭議

Daniella Hemsley露點慶祝連環圖：

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激動過後，Daniella隨即在賽後訪問為驚人舉動致歉，「我情緒太激動了，當刻只想表達自己。」她之後在Instagram再次為她露點而感到冒犯的人致歉。

她這慶祝動作引來不少批評，尤其在直播鏡頭面前，有「教壞細路」之嫌，有網民便指，「家長不知如何向子女解釋」。著名女拳手Claressa Shields在Twitter直斥對方行為對女子拳擊有負面影響：「嘩……這是令女子拳擊倒退的一步，停止這種垃圾行為吧。」

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不過也有一些正面反應，例如澳洲女子拳擊冠軍級人馬Ebanie Bridges寫道：「老實說她的胸部很漂亮，哈哈哈。任何說它對女子拳擊有不良影響的人——首先，那只是KOL拳賽；其次，它真的不會帶來任何影響，現實點吧……那只會令那個網紅多些人認識，增加追隨者或賺更多錢。」

身為澳洲女子拳擊冠軍級人馬的Ebanie Bridges，也是個身材火辣的美女。（Instagram）

Daniella Hemsley成為網絡紅人背後也有段傷感往事，父母在她12歲時離婚，當時剛由小學升上中學，兩大轉變使她無法適應，她曾接受英國《每日郵報》訪問：「我感到很寂寞，轉移從食物中尋安慰和逃避現實。」不斷吃吃吃，終變肥妹一名，之後踏上健身之路，減掉25公斤之後成為網絡紅人，重啟人生。

Daniella Hemsley曾是肥妹仔一名，減掉25公斤後身材健美。（Instagram）

Daniella Hemsley露點慶祝影片（***注意：有裸露畫面***）