杭州亞運2023︱港足公布決選名單　李琪最後一次代表港籃參賽

杭州亞運香港代表團周二（25日）舉行授旗儀式，包括足球及籃球等團體項目的球員名單亦隨即公布。



中國香港足球總會公布港隊男、女足決選名單，當中有女足落選球員投訴教練選人不公，而男足焦點就落在「超齡球員」身上。

今屆亞運男足比賽，只容許1999年或之後出生的球員參賽，惟22人名單中可包括3位「超齡球員」，屆時將領軍的港足主教練安達臣挑選了外流內地聯賽的後衛梁諾恆、勞烈斯及中鋒安永佳。然而由於亞運非國際賽期，屆時內地球會是否「放人」，仍存在變數。

香港男足亞運22人決選名單：



守門員：伍瑋謙 (冠忠南區)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)



後衛：勞烈斯 (大連人)、周子謙 (港會)、陳凱柏 (冠忠南區)、陳晉一、曾以行 (傑志)、葉卓文 (北區)、梁諾恆 (浙江隊)、亞歷斯祖



中場：林衍廷 (標準流浪)、黃皓雋、余在言 (東方)、鄭進泓 (香港 U23)、趙聡悟 (冠忠南區)



前鋒：孫銘謙 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、劉家喬 (香港 U23)、簡嘉亨(港會)、潘沛軒 (傑志)、張憙延 (理文)



左起林衍廷、葉卓文、謝家榮、伍瑋謙及鄭進泓出席亞運授旗儀式。（袁志浩攝）

林衍廷曾參與2018年雅加達亞運，今屆再度出賽，是隊內少數有亞運經驗的球員。他認為球隊對比起上屆，擁有更多曾入圍大港腳決選的小將，如伍瑋謙、謝家榮、陳晉一、余在言、黃皓雋、趙聡悟、孫銘謙、簡嘉亨、潘沛軒及張憙延等。「加上兩名後防的超齡球員不時提場，『嗌住我哋踢』，安永佳在中甲展示了很強的入球能力，相信都幫到手。」

他期望港足能繼去屆之後，再度在分組賽中脫穎而出，晉級淘汰賽，「亞運是一個很多人留意的賽事，如果有好表現，會有其他人看到我，所以想盡力踢，展示自己。」

林衍廷（右二）曾參與雅加達亞運，助港足出線16強。（資料圖片／李澤彤攝）

李琪領港男子五人籃球隊 「最後一次代表港隊」

在亞運授旗儀式上現身的，還包括香港男子五人籃球隊，同樣是第二次參賽的「老大哥」李琪則透露，今次會是他最後一次以「香港隊」身份比賽。「始終已重拾教師身份，希望留多點時間給家人。亞運後我已36歲，是時候讓年輕一輩擔大旗。用大賽去總結港隊生涯，也算是一個圓滿的句號。」

李琪（右一）將會最後一次代表香港隊出戰。（袁志浩攝）

香港金牛今年成立並參與中國全國男子籃球聯賽（NBL），成員包括亞運港隊控衛楊睿騏及小前鋒梁兆華，李琪相信港隊能逐步接棒，「本地聯賽只是業餘，一年只得10至20場比賽，現在愈來愈多香港球員能接受更高水平賽事的洗禮，對港隊一定是好事。」

他認為港隊雖然缺少入籍球員，但在亞洲球隊中仍「有得打」，「近5至6年，香港多了職業球員，拉近了跟列強的實力，我們會盡量爭取成績，希望打更多比賽、到更後的階段。」