游泳世錦賽直擊｜歐鎧淳完成亞運最後檢閱　何甄陶放眼100自

福岡舉行的國際泳聯長池世界錦標賽，周三（26日）早上港隊有何甄陶（Ian）出戰男子100米自由泳初賽，歐鎧淳亦於女子50米背泳初賽上陣。

最後何甄陶游出50.21秒，總成績排名第47位，他自覺時間「OK」，坦言接下來的50自也不會將目標放太高；而歐鎧淳則對表現未盡滿意。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



長池世界錦標賽第4日，早上有歐鎧淳出戰女子50米背泳初賽，以28.63秒總成績位列第27位；緊接有何甄陶於男子100米自由泳初賽中游出50.21秒，排名47，兩人都未能晉級。歐鎧淳已完成今屆所有賽事，何甄陶則尚有周五的50自。

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歐鎧淳出戰50米背泳。（楊宇翹攝）

雖然在100自總排名僅列第47位，但Ian笑言時間「OK」，做到目標：「分段時間是24秒以下，我覺得很好，已經很接近我的今季最佳時間，一切都接近我的預期，沒有什麼好抱怨。」

何甄陶完成了100米自由泳初賽。（楊宇翹攝）

周五（28日）Ian將會出戰50自初賽，他一臉輕鬆地分享目標時間：「如果做到近來的最好表現，大概21.8秒至22.0秒就可以了。」當提起香港紀錄，Ian笑說若能做到當然最好，但又道：「我反而沒有想太遠的目標，因為有時候想太遠，反而很難做到，就看看到時候有什麼表現吧！」

何甄陶以平常心看待紀錄。（楊宇翹攝）

另外，歐鎧淳以28.63秒完成50背初賽，也是她最後一項個人賽事。賽後，她即場觀看比賽錄影時眉頭一皺，似乎對表現稍有不滿，認為可以再做得更好，她也直言：「要回去改，技術要再硬淨一點，熱身（流程）也要再改良下。」雖然表現未如理想，但她總結今趟長池世錦，也算是達到目的：「這是亞運前的最後一個大賽，算是不錯的檢視（機會），知道這樣熱身和這樣的感覺，能達到什麼表現。」

歐鎧淳認為今次世錦賽是在亞運前的最後檢閱。（楊宇翹攝）

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