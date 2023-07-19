羽毛球韓國賽|NowTV直播16強　伍家朗李卓耀過關　鄧謝楊楊遇強敵

撰文：高詩琦
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韓國羽毛球公開賽，NowTV將在670台直播16強賽事，男單的伍家朗和李卓耀，混雙組合鄧俊文／謝影雪和女雙的楊雅婷／楊霈霖均由首圈出線，周四（19日）在16強上陣。

伍家朗在韓國賽男單首圈的話題大戰中，擊敗馬來西亞球手李梓嘉晉級，李梓嘉由早前忽然離隊的港隊前教練黃達明執教，令這場賽事更受注目。伍家朗在16強將會對另一大馬球手黃智勇。

至於李卓耀則在同日尾場的男單首圈，以兩局21：8擊敗世界排名133的韓國球手Lee Yun Gyu，他在16強會對印度的普蘭伊諾。

兩對雙打組合則早已在周二（18日）過關，混雙組合鄧俊文／謝影雪擊敗以色列「母子組合」米沙施巴文／施維迪娜施巴文出線，16強要鬥來自日本的3號種子、東京奧運銅牌及去年世界錦標賽銀牌的渡邊勇大／東野有紗；女雙的楊雅婷／楊霈霖則要對5號種子、曾兩度奪得世界錦標賽金牌的日本組合松本麻佑／永原和可那。

韓國公開賽港隊賽程：

1號場第5場：伍家朗 Vs 黃智勇
2號場第3場：渡邊勇大／東野有紗 Vs 鄧俊文／謝影雪
2號場第5場：普蘭伊諾 Vs 李卓耀
2號場第6場：楊雅婷／楊霈霖 Vs 松本麻佑／永原和可那

NowTV 670台周四（19日）香港時間早上8時起直播

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