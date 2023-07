羽毛球韓國賽|NowTV直播16強　伍家朗李卓耀過關　鄧謝楊楊遇強敵

韓國羽毛球公開賽,NowTV將在670台直播16強賽事,男單的伍家朗和李卓耀,混雙組合鄧俊文/謝影雪和女雙的楊雅婷/楊霈霖均由首圈出線,周四(19日)在16強上陣。



伍家朗在韓國賽男單首圈的話題大戰中,擊敗馬來西亞球手李梓嘉晉級,李梓嘉由早前忽然離隊的港隊前教練黃達明執教,令這場賽事更受注目。伍家朗在16強將會對另一大馬球手黃智勇。

至於李卓耀則在同日尾場的男單首圈,以兩局21:8擊敗世界排名133的韓國球手Lee Yun Gyu,他在16強會對印度的普蘭伊諾。

兩對雙打組合則早已在周二(18日)過關,混雙組合鄧俊文/謝影雪擊敗以色列「母子組合」米沙施巴文/施維迪娜施巴文出線,16強要鬥來自日本的3號種子、東京奧運銅牌及去年世界錦標賽銀牌的渡邊勇大/東野有紗;女雙的楊雅婷/楊霈霖則要對5號種子、曾兩度奪得世界錦標賽金牌的日本組合松本麻佑/永原和可那。

韓國公開賽港隊賽程:

1號場第5場:伍家朗 Vs 黃智勇

2號場第3場:渡邊勇大/東野有紗 Vs 鄧俊文/謝影雪

2號場第5場:普蘭伊諾 Vs 李卓耀

2號場第6場:楊雅婷/楊霈霖 Vs 松本麻佑/永原和可那



NowTV 670台周四(19日)香港時間早上8時起直播