張家朗追至最後一劍落敗　8強止步幸傷勢未影響表現｜劍擊世錦賽

從11：14追到14：14，卻在最後一劍落敗，在日本劍手松山恭助振臂歡呼一刻，張家朗躺在地上，今屆世界劍擊錦標賽男子花劍個人賽，他就這樣止步於8強。

無緣連續兩屆奪得世錦賽獎牌，觀眾難免失望，但劍擊在張家朗心中，早已超越勝負，而且更重要是，他的手部傷勢沒有惡化。



早在6月的亞洲錦標賽之前，張家朗已在訓練中弄傷左手，但他一直待亞錦賽後才透露當時狀況，也不把亞錦16強爆冷出局歸咎於傷患。

亞錦之後的這段日子，他積極復健，同時在反反覆覆的狀況中學習與傷患共存。傷患怎樣窒礙打劍？會影響比賽嗎？還要休息多久？能夠休息嗎？這一屆世錦，張家朗帶住疑問落場。

但他由64強面對韓國劍手李侊炫開始，連番速戰速決，果斷的出手與快速的步法，似乎傷患對他未有太大影響，先後淘汰李侊炫、匈牙利的施米斯（Gergo Szemes）、捷克的祖賓尼治，一路過關斬將來到8強，他遇上日本的松山恭助。

張家朗（左）帶傷上陣。（FIE Facebook）

張家朗面對松山，戰況明顯不像之前輕鬆，但開賽之後一直微微領先，惟戰至8：8，松山再和超前9：8開始，張家朗就陷入苦戰。

但他沒有因此放棄，即使落後11：14，依然主動搶攻力追，追至14：14後，雙方以一劍定勝負。當分牌跳到15：14一刻，歡呼的是松山恭助，張家朗躺在地上，即使裁判依例翻看錄像確認比分，但他已深知勝利不屬於自己。最終輸14：15，無奈8強止步。

張家朗此後還要出戰團體賽，世錦之後亦有世界大學生運動會，目前最重要的當然是盡快紓緩左手，避免過勞加劇傷勢。

除了張家朗，蔡俊彥、崔浩然和楊子加亦一同出戰男花正賽。蔡俊彥表現不俗，戰至16強遇上美國勁敵Nick Itkin，一直僵持至9：10後輸連5分，最終以9：15落敗，無緣8強。楊子加和崔浩然則首圈止步。

崔浩然首圈止步。（FIE Facebook）

楊子加（左）首圈止步。（FIE Facebook）

女子佩劍三將無緣次圈

梁洛文﹑朱詠翹及歐倩瑩攜手打入正賽，梁洛文率先登場對意大利的Rossella Gregorio，首節落後3：8，次節積極搶攻，惜以10：15不敵對手；朱詠翹以7：15不敵「美國神童」Magda Skarbonkiewicz；歐倩瑩則以10：15出局，3名佩劍女將齊齊首圈畢業。