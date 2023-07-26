劍擊世錦賽｜何思朗男佩首人闖16強　傷後再開竅Dream Big求突破

在9：14的局面下連贏6分反勝，不再是「香港劍神」張家朗的專利，港隊的另一個「阿朗」何思朗，在今年世界劍擊錦標賽重演大逆轉，生涯首度殺入16強，並成為港隊男子佩劍首人創此佳績。

今年1月，何思朗在突尼西亞大獎賽絕地反勝韓國名將金政煥，並首度躋身國際賽16強，正當他雄心壯志向着更大的目標進發時，傷患卻找上門，一度閃過「唔通要退役」的念頭。

何思朗傷癒歸來，又是反勝，又是16強止步，這個何思朗與半年前的他，再有一點不一樣，與世界前列的再拉近了距離。唯一不變的，是他對自我的要求及對劍擊的一份純粹。



何思朗與羅馬尼亞劍手碰頭，一度落後9：14。（香港劍擊總會圖片）

港隊男子佩劍代表何思朗，在世界錦標賽32強與羅馬尼亞劍手、上屆世錦季軍得主Iulian Teodosiu爭出線。思朗中段落後4：8，休息後力追仍未能收窄差距，比數落後至9：14，陷入劣勢的他未有放棄，逐劍逐劍追回來，力追至14：14。

不論是在米蘭現場的港隊成員、在體院劍擊館內的一眾劍手、或者通過螢幕欣賞直播的支持者們，大家都屏息靜氣，靜待何思朗能否重現張家朗在東京奧運及上年世錦賽的經典一幕，由9：14絕地反勝，結果何思朗最後一劍單燈奠勝，完成大逆轉。

何思朗興奮得跳起，高舉雙手，再指向身後督師的李旭宰教練，兩人相擁慶祝，這擁抱已勝過千言萬語。思朗緊握拳頭，臉上流露真摯的笑容，加上現場浩大的歡呼聲，慶祝何思朗成為港隊男佩史上首人殺入世錦賽16強。

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何思朗連取6分反勝，緊握拳頭慶祝。（香港劍擊總會圖片）

在場的港隊隊友同樣雀躍。（香港劍擊總會圖片）

一瞬閃過的念頭

何思朗對上一次在國際賽打入16強，是今年一月的突尼西亞大獎賽，當時首圈對韓國名將金政煥，在落後11：14的情況下連取4劍反勝。在世錦賽遇上相若情況，但今次是落後5分，思朗坦言當刻的他不知道分差這麼大。

「我以為（分數是）11：14左右，打完才知原來自己落後那麼多，我當時都是專注一劍一劍打，最後兩劍是聽從教練的指示。當時我突然有一個念頭在腦海閃過，『我對Kim（金政煥）都做過（反勝）啦，我都可以再做一次！』這是一瞬即逝的想法，然後繼續專注，然而我真的再做到了。」

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何思朗曾經想過會否反勝，結果做到了。（香港劍擊總會圖片）

「我真心想上頒獎台」

何思朗16強與韓國劍手Ha Hansol碰頭，休息時稍稍領先8：7，後半段嘗試改變戰術，惜未能保住勝局，以15：12憾負，無緣再進一步，他坦言自己戰術上處理未夠好，「我與Ha（對手）的打法十分相似，在打和11：11時，我聽到教練的指令嘗試轉戰術，但該戰術我在執行上未夠純熟，有點虛，加上對手打法沒有大變，如果我在再練好一點點，應該機會再大一點。」

縱然為男子佩劍達成里程碑，但何思朗自評表現還好，仍有進步空間，即使與心目中的目標有距離，但愈來愈近了，「我在昨晚（比賽前一晚）真的有想過，『如果我攞到獎牌仲得了！』我真心想上頒獎台，所以今日（比賽當日）表現Okay啦，（16強）都不算好叻，再可以做得更好，其實今次與列強水平近了很多，再等一下，韓國教練只是來了7、8個月，慢慢來，再找如何突破。」

何思朗與韓國教練相擁慶祝。（香港劍擊總會圖片）

受傷後的得着

何思朗年初打入大獎賽16強，為他注入強心針，信心大大增強。正當他雄心壯志再上層樓時，訓練時與隊友相撞，右手食指突然間動不了，隨後立即做手術，休養兩個月左右回歸。雖然曾經暫時放下佩劍一段時間，但凡事都有兩面，思朗同樣有進步。

「當刻受傷時我心想：『我啱啱先GP（大獎賽）16強，唔係咁快就要退役呀嘛？我唔想喎，所以要快啲好返繼續衝！』經歷了受傷後，我覺得自己更成熟、不再衝動、更加了解自己，在劍道上同樣有進步，控制情緒及戰術運用都做得更好，韓國教練的來到又啟發了我。」

縱然何思朗把「要再好啲」掛在口邊，以他今次世錦賽與早前亞錦賽的表現，思路更清晰，處理都比以往成熟，但他知道，與更高的目標仍然有距離，所以他從未自滿，繼續推動自己進步。何思朗的世界排名由47位躍升至30位，對他爭逐奧運資格是重要的分數，思朗如今都不想太多，只專注在自己身上，成功與否，屆時自有定奪。

「我認為自己可以再做好啲，我要成為男佩史上第一個世界盃攞獎（編按：林衍聰2010年曾在泰國世界盃摘銅）、大獎賽攞獎、世錦攞獎、奧運攞獎，咁先勁嘛！」今季兩次躋身16強，半年前後的何思朗，在心態上、能力上已經有所不同，但他依然是深愛劍擊，願意為劍擊付出一切的大男孩。