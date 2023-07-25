劍擊世錦賽｜江旻憓衝擊港隊史上首個世界冠軍　附網上直播連結

世界劍擊錦標賽完成首3日資格賽，今日（25日）起上演個人賽正賽，率先上演男子佩劍及女子重劍，3名港將出擊爭冠，其中「一姐」江旻憓同樣在今日登場。過往兩奪世錦賽銅牌的Vivian，衝擊世界冠軍的路上，又有什麼潛在對手？



世界劍擊錦標賽直播資訊：

NOW630台今晚11時／631台晚上9時55分起現場直播

劍擊世錦賽直播連結（直至4強前）

江旻憓蟬聯亞錦賽，第3度登上亞洲冠軍的寶座。（FIE圖片）

江旻憓在今季重登「一姐」之位，氣勢如虹，今季4度殺上頒獎台，其中3次晉身決賽，奪得一冠兩亞一季的耀眼戰績，而她全季僅得一站未能打入8強（南京站世界盃），這種穩定的發揮助她在上月重登「世一」位置，而早前的亞洲錦標賽亦順利衛冕，保持高水準發揮。

江旻憓今季戰績：



塔林站世界盃：第6位（8強）

溫哥華站世界盃：亞軍

多哈站大獎賽：季軍

巴塞隆拿站世界盃：第5位（8強）

布達佩斯站大獎賽：第6位（8強）

南京站世界盃：第10位（16強）

卡利站大獎賽：冠軍

富吉拉站世界盃：亞軍

亞洲錦標賽：冠軍



江旻憓上年在女子重劍個人賽奪得銅牌，生涯兩度登上世錦頒獎台。（FIE）

江旻憓衝世界冠軍對手有誰人？

Vivian曾在2019年及2022年兩度登上世錦賽頒獎台，兩次同樣摘銅。被列為世錦賽頭號種子的江旻憓，若要成為香港劍擊史上首名世界冠軍，又有什麼潛在對手？

江旻憓首圈將對委內瑞拉劍手馬天妮絲（Maria Martinez），這名40歲老將世界排名92位，次圈或與愛沙尼亞老將古斯姬（Kristina Kuusk）或匈牙利劍手的勝方對碰，若Vivian兩仗全勝的話，16強就有機會與隊友佘繕妡爭入8強。

佘繕妡有望在16強鬥隊友江旻憓。（香港劍擊總會圖片）

頭號種子江旻憓位處籤表的上半版，世界排名第7的瑪露（Auriane Mallo）﹑世界排名第10位的娜華莉雅（Mara Navarria）及韓國前一姐崔仁晶也是Vivian的潛在對手。

根據近況，法國劍手瑪露較有機會對江旻憓，兩人過往3度在國際賽淘汰賽階段碰頭，Vivian全數獲勝，其中在2019年的古巴夏灣拿站世界盃決賽對碰，同時擊敗瑪露，江旻憓贏得生涯首個世界盃分站冠軍。

江旻憓曾在2019年古巴站世界盃決賽擊敗瑪露。（Instagram截圖）

被列為4號種子的巴西前世界冠軍摩爾侯遜（Nathalie Moellhausen），今季曾經連奪世界盃及大獎賽分站冠軍，縱然這名前一姐已經年屆37，但依然有高水平發揮，根據走線有望與Vivian爭入決賽，雙方兩次交手各勝一場。

37歲的摩爾侯遜在早前的泛美錦標賽摘銅，寶刀未老。（FIE圖片）

世界排名第二位的韓國劍手宋世羅依然是Vivian的最大勁敵，兩人過往9度交手，戰情激烈，但最近一次在亞錦決賽，江旻憓以一面倒的15：4大勝衛冕，若再度遇上宋世羅的話，Vivian或許有優勢。另外，3號種子﹑法國劍手簡達絲美（Marie-Florence Candassamy）﹑匈牙利劍手官恩（Anna Kun）及意大利的菲雅明歌（Rossella Fiamingo）也是殺入決賽的熱門人選。

「世二」宋世羅依然是江旻憓衝冠的勁敵。（FIE圖片）

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港隊參賽名單：

世界錦標賽賽程及直播資訊：

7月22日：男子佩劍﹑女子重劍個人預賽

7月23日：男子重劍﹑女子花劍個人預賽

7月24日：男子花劍﹑女子佩劍個人預賽

7月25日：男子佩劍﹑女子重劍個人正賽（64強至決賽）

7月26日：男子重劍﹑女子花劍個人正賽（64強至決賽）

7月27日：男子花劍﹑女子佩劍個人正賽（64強至決賽）；男子佩劍﹑女子重劍團體賽（首圈至8強）

7月28日：男子佩劍﹑女子重劍團體賽（8強至決賽）；男子重劍﹑女子花劍團體賽（首圈至8強）

7月29日：男子重劍﹑女子花劍團體賽（8強至決賽）；男子花劍﹑女子佩劍團體賽（首圈至8強）

7月30日：男子花劍﹑女子佩劍團體賽（8強至決賽）



直播資訊：NowTV 630台（免費台）及631台直播（時段如下）

7月25日 630台晚上11時開始 631台晚上9時55分開始

7月26日 630台及631台晚上11時35分開始

7月27日 630台及631台晚上11時15分開始

7月28日 630台晚上11時開始 631台晚上6時55分及10時55分開始

