劍擊世錦賽電視直播　江旻憓張家朗衝世界冠軍　港將力爭奧運資格

一年一度劍擊世界錦標賽，今年在意大利米蘭上演，一連9日決出各個項目的世界冠軍。在上月亞錦賽拿下1金1銀6銅的港隊，分別在法國及西班牙備戰，由張家朗﹑江旻憓領軍出戰，力爭香港劍擊史上首個世界冠軍，與此同時，亦要為巴黎奧運資格而努力。



港隊戰畢亞錦賽後，力爭在世錦賽再創佳績。（香港劍擊總會圖片）

世界錦標賽賽程及直播資訊：

7月22日：男子佩劍﹑女子重劍個人預賽

7月23日：男子重劍﹑女子花劍個人預賽

7月24日：男子花劍﹑女子佩劍個人預賽

7月25日：男子佩劍﹑女子重劍個人正賽（64強至決賽）

7月26日：男子重劍﹑女子花劍個人正賽（64強至決賽）

7月27日：男子花劍﹑女子佩劍個人正賽（64強至決賽）；男子佩劍﹑女子重劍團體賽（首圈至8強）

7月28日：男子佩劍﹑女子重劍團體賽（8強至決賽）；男子重劍﹑女子花劍團體賽（首圈至8強）

7月29日：男子重劍﹑女子花劍團體賽（8強至決賽）；男子花劍﹑女子佩劍團體賽（首圈至8強）

7月30日：男子花劍﹑女子佩劍團體賽（8強至決賽）



直播資訊：NowTV 630台（免費台）及631台直播（時段如下）

7月25日 630台晚上11時開始 631台晚上9時55分開始

7月26日 630台及631台晚上11時35分開始

7月27日 630台及631台晚上11時15分開始

7月28日 630台晚上11時開始 631台晚上6時55分及10時55分開始



港隊參賽名單：

張家朗﹑江旻憓爭做港隊首個世界冠軍

港隊過往曾經誕生過世界冠軍，卻是在世青賽封王稱后，在成年組仍然未有世界冠軍，張家朗與江旻憓去年世錦賽雙雙摘下個人銅牌，已經是香港劍手最接近世界冠軍的一次。論世界排名及往績，他們兩人必定是港隊希望。

女子重劍世界排名第一的江旻憓，今季保持穩定發揮，世界盃及大獎賽分站4度躋身頒獎台，並3度殺入決賽，早前的亞錦賽也成功衛冕，第3度登上亞洲冠軍的寶座，加上Vivian在決賽橫掃「世二」韓國劍手宋世羅的表現，足證Vivian現時的狀態有多好，今年世錦賽絕對是她爭取世界冠軍的大好機會。

江旻憓早前蟬聯亞洲冠軍，並坐穩世界第一之位。（FIE圖片）

東京奧運金牌得主﹑男子花劍世界排名第5位的張家朗，早前無緣衛冕亞錦賽，加上他左手手腕的傷勢未知是否已經復元，或會影響他的發揮，而現時不在世界排名前16的蔡俊彥，需要先出戰資格賽，他的表現也值得留意。

除了張﹑江兩人，上年世錦賽在男重個人賽8強以一劍之差失落獎牌的方凱申、在亞錦賽力克前一哥吳尚旭的羅浩天，連同其他港將都力爭在世錦賽創下佳績。

劍擊｜張家朗戰亞錦賽前手腕受傷 暫戴固定裝置免傷勢惡化

張家朗負傷出戰世錦賽。（FIE圖片）

港隊力爭巴黎奧運團體席位

力爭世界冠軍的同時，港將們也要為明年的巴黎奧運資格而努力。由於每個奧運團體賽的資格，都自動附帶3個個人賽名額，團體賽資格非常關鍵，港隊在東京奧運，正是歷史性獲得男子花劍及女子重劍的團體賽名額。奧運積分周期已在今年4月展開，以現時排名而言，港隊在女重及男花較大機會爭奪團體賽入場券。

如何獲取奧運劍擊團體賽資格：



1. 在奧運積分世界排名前4的隊伍（由2023年4月1日開始計算，以2024年4月1日的排名為準）

2. 前4位以外，各個洲份世界排名最高的國家／地區（排名必須在第5至第16位以內）



奧運團體積分排名計算：



成年賽事的團體奧運排名，與世界排名相若，由今年4月1日至明年4月1日內，計算以下賽事積分：世界盃最佳4站成績，另外計算世界錦標賽、洲際錦標賽分數。



每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同「系數」，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲64分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。



積分：



第1至4名：64分．52分．40分．36分

第5至8名：32分﹑30分﹑28分﹑26分

第9至16名：25分﹑24分﹑23分﹑22分﹑21分﹑20分﹑19分﹑18分

第17名打後：8分



系數：



世界盃或洲際錦標賽 1

世界錦標賽 2.5



港隊女重在巴黎奧運資格排名暫列第4位。（FIE圖片）

港隊女重現時世界排名雖在第6位，但在奧運積分排名上暫排第4位，若到明年4月1日仍保持這排名就可直接躋身奧運，但奧運周期仍有大半年，變數不少，即使港隊失落前4，亦可以循亞洲排名第一獲得入場券。港隊最大的對手必定是中國隊，雙方在世界排名只差一位（港隊第6；中國第7）。奧運積分排名上，港隊暫時領先中國10分，所以今次世錦賽也是十分關鍵。

對比女子重劍，港隊男子花劍的爭奧形勢較為嚴峻，港隊現時世界排名第7，在奧運積分排名上暫列第8，撇開第3位的日本，港隊暫時排亞洲第2，落後亞洲第一的韓國隊18分，而港隊後有追兵，中國與港隊僅差2分。

重溫港隊亞錦賽表現：