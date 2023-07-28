劍擊世界錦標賽｜港隊女重淘汰奧運金牌　闖8強惡鬥世三意大利

世界劍擊錦標賽第6日，除了兩項個人賽，女子重劍及男子佩劍團體賽同時上演。由江旻憓領軍的港隊女子重劍，分別淘汰摩洛哥及東京奧運金牌得主愛沙尼亞，躋身8強，今日（28日）將惡鬥世界排名第3的意大利隊。



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今年世界錦標賽對來年的巴黎奧運資格十分重要，事關今次賽事的積分是其他國際的兩倍，對現時奧運積分排名第4的港隊女重，是個鞏固優勢的大好機會。

由江旻憓﹑佘繕妡﹑陳渭泠及連翊希組成的港隊女重，被列為6號種子，32強鬥摩洛哥，Vivian先列後備仍然以45：19輕取對手過關，16強對東京奧運金牌愛沙尼亞才是真正考驗。港隊中段逐步拉開差距，「守尾門」的江旻憓登場時領先7分，結果她保住勝局，以40：32順利擊敗對手，躋身次日的8強賽事，將與世界排名第3的意大利交手。

港隊女重（左）16強力克愛沙尼亞，順利躋身今年世錦賽8強。（香港劍擊總會圖片）

至於男子佩劍方面，港隊32強與格魯吉亞碰頭，對方有「一哥」比薩堤（Sandro Bazadze）坐鎮，港隊大部分時間領先，惜比薩堤最後一局拿下8：2，港隊以42：45反勝為敗，無緣晉級。

另外，港隊男子重劍及女子花劍亦會分途出擊，男重首圈對澳洲；女花則遇上墨西哥。

港隊劍擊世錦賽賽程（香港時間）：



女子重劍團體賽8強

香港 對 意大利（1600）綠色劍道



女子花劍團體賽32強

香港 對 墨西哥（1500）19號劍道



男子重劍團體賽64強

香港 對 澳洲（1500）32號劍道

