劍擊世錦賽｜女重團體港隊第8名完賽　江旻憓末段連環搶分仍出局

撰文：高詩琦
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劍擊世界錦標賽周五（28日）上演女子重劍8強至決賽，港隊在8強與意大利碰頭，雖然未能晉級，但江旻憓「守尾門」的好表現獲得掌聲。

港隊在女重團體賽8強由佘繕妡、江旻憓和陳渭泠應戰，鬥由應屆女重世界冠軍Mara Navarria領軍的意大利。第二上陣的江旻憓為本身落後1：2的港隊追成6：6，而完成首輪對賽後，港隊落後6：9，在第四輪對賽、佘繕妡對Navarria之後，比數被擴至7：12，但陳渭泠和江旻憓又將分差收窄至13：15，保住晉級希望。

江旻憓（左）最後交出好表現，但未能助港隊擊敗意大利。（FIE）

但到最後一輪交鋒、江旻憓「守尾門」前，意大利又將差距擴大，港隊落後16：23，江旻憓落場後也一度連環失分，來到最後50秒，港隊落後至20：28，之後江旻憓連取兩分、再雙方一同得分，令港隊陷入23：29、時間僅餘22秒的絕境，江旻憓此時開積極搶攻，剩4秒時追至26：29，惜已沒有足夠時間再搶分，港隊亦落敗，無緣獎牌。

港隊其後出戰第5至8位排名賽，第一關先對世界排名第2的法國，以31：45告負，落入第7/8名賽，面對以色列，亦以33：41不敵，以第8名完成今屆世錦賽。

方凱申為港隊出戰男子重劍團體賽。（FIE）

同日展開的男子重劍團體賽，港隊由何瑋桁、方凱申和吳浩天在64強出戰澳洲，以45：33大勝一場，惟到32強遇上捷克，則以30：45落敗，無緣進入16強。女子花劍團體賽方面，港隊在鄭曉為、符妤名和陳諾思應戰下，在32強先以44：27擊敗墨西哥，進入16強後遇上世界排名第2的美國隊，15：45大敗之下，無緣進入明日展開的8強賽事。

女花團體賽港隊成員，左起：鄭曉為、關瑜澄、陳諾思、符嘉嘉。（FIE）
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