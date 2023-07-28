劍擊世錦賽｜江村美咲蟬聯世界冠軍　日本劍后為港隊帶來的啟示

世界劍擊錦標賽女子佩劍個人賽，力爭衛冕的日本劍手江村美咲，以頭號種子身份過關斬將，最後連挫兩名希臘劍手，順利蟬聯世界冠軍。24歲的江村美咲兩連霸，或許為港隊佩劍帶來啟示。



日本女子佩劍代表江村美咲（Emura Miaski），以「世一」之勢出戰今年世界錦標賽，力爭衛冕。直入正賽的江村初段未受太大考驗，先後淘汰烏茲別克﹑日本隊友﹑波蘭及意大利劍手，躋身4強，才是真正的考驗，以15：14力克希臘劍手Theodora Gkountoura，決賽再以15：11擊敗另一希臘劍手Despina Georgiadou，完成兩連霸，但有趣的是，她的世界排名反而跌至第二位。

江村美咲連挫兩名希臘劍手，成功衛冕世錦賽。（FIE圖片）

江村美咲是前日本劍擊代表江村宏二的女兒，現年24歲的她，成為日本劍擊史上首人連贏兩屆世界冠軍，奠勝一刻興奮跪地，再與身後的法國教練相擁，賽後直言不敢相信創下歷史，「這是難以置信，以衛冕身份出戰今年賽事本身已是個挑戰，所以我很高興能夠實現這目標。在世錦賽前一個月，當時狀態很差，但我用盡一切方法備戰，在比賽當日就相信自己，戰鬥到底。」

江村美咲完成二連霸後，豪言目標是來年的巴黎奧運，希望為日本隊在個人賽及團體賽都贏得金牌。

江村美咲是日本劍擊史上首人連奪兩年世界冠軍。（FIE圖片）

日本劍后兩連霸的啟示

江村今年初接受日本傳媒訪問時，表示現任港隊李旭宰是她生涯中一個十分重要的人，「李教練執教（日本）大約7年，他強調我們的基本功﹑速度，毫無疑問，日本隊的水平大大提高。」

李旭宰教練曾執教日本隊，令他們的佩劍水平大大提高。（Instagram截圖）

江村美咲在主場的東京奧運8強止步，與獎牌僅差一步，當她日復日努力的練習，卻不知道自己欠缺什麼，她其後就患上倦怠綜合症的心理問題。當李旭宰教練離開日本隊後，改由法國籍教練上任，江村的成績再突飛猛進，她說：「法式風格較為細膩，側重在技術及戰術較多。」在原有的紮實基本功上，再加上多變的打法，是江村近年兩登世界之巔之道。

江村美咲兩奪世界冠軍，或許也能為佩劍港隊帶來啟示，江村說過「在原本的速度型打法加上細膩的元素」，令她的打法更完整。李旭宰上任港隊教練後，繼續一貫的強悍風格，但近來也注入法式的細膩，曾經執教法國國家隊的Pierre Mione早前加入教練團，加上另一法國教練Philemon Barruyer。日本隊當年先由韓籍教練領軍，如今改由法國教練執教，港隊如今已齊集兩國的教練，融合了兩種風格，彷彿複製成功方程式，或許能夠加速佩劍隊的進步。

法國國家隊前教練Pierre Mione早前加入港隊教練團。（香港劍擊總會圖片）