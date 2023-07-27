游泳世錦賽直擊｜池江首闖100自準決賽　癌魔烙下的是更強意志

現場直播鏡頭對準站上跳台的日本女飛魚池江璃花子，福岡游泳世界錦標賽場館即響起一片歡呼聲。

克服白血病的她相隔6年再戰世錦賽，呼一口氣、集中、跳入水中，她極力游出54.67秒，以總成績第16名取得100米自由泳準決賽最後一席。

這更是池江生涯首次在世錦賽100自晉級，當癌魔在身體留下的痕跡褪去，她仍然是憑信念創造無限可能的池江璃花子。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



今夏的福岡之旅，無疑是池江衝擊巴黎奧運的序幕。克服癌魔後再站在世界之巔競爭，除了主場壓力還是壓力。她在首日賽事的100蝶初賽失利，獲主場觀眾支持下以0.05秒之差無緣晉級，賽後直言「踏上跳台時差點想哭，從未試過如此緊張」。

可是，不要忘記，她是堅毅扭轉厄運，戰勝癌魔火鳳凰重生的池江璃花子；相隔3天，她於100自初賽再度登場。從泳手通道出來時，場館約坐滿8成的觀眾均為她歡呼。與東京奧運兩銀得主何詩蓓同處一組的池江，被港將刷新紀錄前，也曾是該項目的亞洲紀錄保持者。

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池江璃花子克服癌魔後，相隔6年再獲世錦賽資格，出場時觀眾為她歡呼打氣。（楊宇翹攝）

生涯首闖世錦100自準決賽

這一場初賽不容有失，池江踏上跳台，深呼吸後呼一口氣，跳入水後全力衝刺，首50米雖以第8名轉身，後半段力追下以54.67秒、第5名完成，總成績排第16，驚險取得準決賽最後一席位。「時間上不太滿意，本來想游入53秒，但在國際大賽仍然很難游出預期時間。希望能在準決賽發揮水準，游出54秒頭時間。」池江甫接受訪問便檢討表現說。

雖然未能交出理想表現，這卻是她生涯首次在世錦賽100自賽事晉級，挑戰成為世界前8泳手，她回復笑容說：「第一次晉身100自準決賽，在100蝶遺憾未能晉級，觀眾今日也落力為我打氣，讓我鬆了口氣。」她將在今晚100自準決賽與何詩蓓一起爭入決賽。

池江璃花子竭力爭取最佳名次，生涯首次游入世錦賽100自準決賽。（Getty Images）

去年失資格 悔恨的淚水化作動力

池江璃花子去年錯失代表日本出戰世錦賽的資格，當時賽後哭成淚人。今年她捲土重來，在4月的日本全國賽勇奪4冠，一口氣取得50、100米自由泳，以及50、100米蝶泳共4個長池世錦賽資格。她在100蝶封后時更不諱言，「賽前覺得只有1%的機會贏，但當我站上跳台時，我對自己說，『我是池江璃花子』。」

當癌魔在身體留下的痕跡褪去，她重投訓練一步一步找回最佳狀態的自己。 連同接力賽，池江將在今屆出戰最多6項賽事，戰鬥力驚人。除了100自外，她與隊友日前取得男女子4X100混合泳接力決賽資格，最終以第7名完成。

即使100自亞洲紀錄被何詩蓓打破，她仍然是雅加達亞運奪6金一鳴驚人的池江璃花子，她是癌病初癒後仍能於中間線道出發的池江璃花子，更是抗癌後奪得東京奧運資格的日本希望之光。她是為了游泳，能抓住那1%機會的池江。

「當我站上跳台時，我對自己說，『我是池江璃花子』」信念，讓她征服每個不可能。（楊宇翹攝）

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