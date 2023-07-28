游泳世錦賽直擊｜何詩蓓力爭首面長池獎牌　100米自由泳3大勁敵

何詩蓓（Siobhan）在東京奧運的兩面銀牌，奠定世界前列泳手地位，卻始終與長池世錦賽獎牌擦身而過，世紀疫情令賽事延期，去年復辦又因傷避戰，今屆再度出戰世界游泳錦標賽，追逐首面長池世錦賽獎牌之路卻遇阻滯。

Siobhan最拿手的200米自由泳在愈來愈多強手加入戰團下頓變「殺戮戰場」，繼2019年一屆再得第四名，唯有將獎牌希望寄託在100米自由泳。要踏上頒獎台仍然不容易，再次遇上兩名澳洲泳手「包夾」，還有首名成績入決賽的荷蘭泳將史甸貝根（Marrit Steenbergen）。這3位泳手有什麼特點，何詩蓓入三甲機會又有多大？

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



長池世界游泳錦標賽

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（女子100米自由泳預計開賽時間：晚上9時02分）

何詩蓓周五晚出戰100米自由泳決賽，力爭首面長池世錦賽獎牌。（楊宇翹攝）

何詩蓓最擅長200自變殺戮戰場

何詩蓓自出道以來不斷改寫香港游泳新一頁，2017年首戰長池世錦賽已在200米自由泳得第五名，成為首位晉身長池世錦決賽香港泳手；2019年再次出戰，以0.2秒之差與獎牌無緣得第四名；2021年一屆受疫情影響延期一年，Siobhan因傷未能出戰，今屆賽事澳洲新星奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）大放光芒以新世界紀錄奪冠，何詩蓓再次得到第四名。

東京奧運時200米自由泳Siobhan只敗予迪梅絲（Ariarne Titmus）一人，今屆世錦賽不止有19歲的奧卡拉瑾，還有加拿大16歲新星麥堅杜殊（Summer McIntosh），何詩蓓一下子被擠至第四。Siobhan問鼎獎牌的最後希望落在100米自由泳身上，在她面前有3大強敵，以下逐一介紹。

何詩蓓100米自由泳3大對手

澳洲19歲泳手奧卡拉瑾在今屆世錦賽大放光芒。（Getty Images）

1. 奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）／19歲／澳洲

100自準決賽時間：52.86秒（第2名）／個人最佳時間：52.08秒



今屆參賽項目：100自／200自／4X100自／4X200自



決賽泳道：第5線



奧卡拉瑾去年初戰世錦賽已在100自奪金、200自得銀，當時多位頂級泳手均沒參賽；到今屆200米自由泳決賽強手林立，澳洲同門師姐迪梅絲由開賽起一路領放，一度領先其他對手接近整個身位，迪梅絲擅長中長距離後勁十足，最後50米奧卡拉瑾竟能後上爆贏對方奪冠，以1分52.85秒超越意大利名將比歷堅妮（Federica Pellegrini）2009年創出的1分52.98秒世界紀錄，將這個「最長壽」的女子游泳世界紀錄打破。

這場比賽奧卡拉瑾展現她驚人的絕對速度，相對算是中距離的200自，她在100自的優勢理應更為明顯。過去一年她火速冒起，2022世錦賽100自決賽游出52.67秒封后，今屆賽事前1個月膝蓋移位，趕及復出賽場即在200自刷新世績，加上4X100自及4X200自兩項接力決賽出場奪金兼創新世界紀錄，反映她正狀態十足。

唯一隱憂是周四（27日）她不止出戰100自初賽和準決賽，之後還為澳洲隊在4X200米自由泳接力決賽上陣，夥拍迪梅絲與另外兩隊友刷新世界紀錄，體能消耗相對較何詩蓓大。話雖如此，19歲的她畢竟年輕力壯，體能回復較快，無論以比賽速度、近績和狀態還是冠軍大熱門。

澳洲「短途專家」艾瑪麥姬昂曾在東京奧運100自擊敗何詩蓓奪金。（Getty Images）

2. 艾瑪麥姬昂（Emma McKeon）／29歲／澳洲

100自準決賽時間：53.00秒（第4名）／個人最佳時間：51.96秒



今屆參賽項目：50自／100自／100蝶／4X100自／男女混4X100混



決賽泳道：第6線



東京奧運4金得主艾馬麥姬昂，其中一項正是在100米自由泳力壓何詩蓓贏得。這位澳洲「短途專家」不止專攻50及100米自由泳，兼項能力亦極強，東京奧運創下出戰7項賽事全數奪牌佳話，追平單屆奧運女運動員最多獎牌紀錄。連同2016奧運4面獎牌，她以11面獎牌榮登累積最多奧運獎牌的澳洲選手。

去年世錦賽她跟多位澳洲王牌泳手一樣沒有參賽，然而在英聯邦運動會狂掃6金1銀1銅，那面銅牌正是與年輕10歲的奧卡拉瑾正面交鋒，由小師妹奪金。今屆世錦賽麥姬昂「僅」游5項，100蝶得第四，男女混合4X100接力混合泳只出戰初賽，澳洲隊終得第二名，50自尚未上演之下，目前只靠與奧卡拉瑾攜手合作的4X100自接力贏得金牌。即使年屆29歲，她強大的體能仍是毋庸置疑，加上她是少數能在100自游進52秒內的女將，相信還是最有機會威脅奧卡拉瑾的泳手。

荷蘭泳手史甸貝根今屆世錦賽一口氣出戰7個項目。（Getty Images）

3. 史甸貝根（Marrit Steenbergen）／23歲／荷蘭

100自準決賽時間：52.82秒（第1名）／個人最佳時間：52.82秒



今屆參賽項目：50自／100自／200自／200混／4X100自／4X200自／男女混4X100混



決賽泳道：第4線



史甸貝根以52.82秒總成績第一名晉身決賽，多少令人有點意外。這位荷蘭美女泳手15歲已出道並在歐洲賽場一鳴驚人，可是在長池國際賽個人賽項目至今尚未有牌落袋，兩屆奧運都淪為配角。她是那種大賽決賽「老是常出現」的泳手，卻總跟大賽三甲無緣，不過近期100自成績持續有突破，6月游出52.98秒，今屆準決賽再游出52.82秒個人最佳時間（PB）。

何詩蓓100自決賽3大勁敵之中，要晉身三甲史甸貝根無疑是疑點較多一位。今屆世錦賽她出戰7個項目之多，除50自未游之外，另外5項已經完成，200米自由泳得第五，200米混合泳第七，還有3項接力決賽均未能踏上頒獎台。參賽項目是決賽8位泳手之中最多，體能消耗最大一人。

另一方面，奧卡拉瑾和何詩蓓均是已有實績證明能游出52秒頭時間的泳手，麥姬昂甚至能游進52秒內，三人在準決賽一定程度會保留實力，意味游出52.82秒首名入決賽的史甸貝根，在決賽幾乎必須再創PB才有望力爭三甲。然而要在一日之間再突破半秒，實際上太大可能，按照她的體力消耗和往績論，是4位泳手中入三甲機會較被看淡一人。

何詩蓓面對3大勁敵，能否如願獲得首面長池世錦賽獎牌？（楊宇翹攝）

何詩蓓（Siobhan Haughey）／25歲／香港

100自準決賽時間：52.90秒（第3名）／個人最佳時間：52.27秒



今屆參賽項目：100自／200自／4X100自



決賽泳道：第3線



何詩蓓在2021年東京奧運100及200米獲得兩面銀牌後狀態大勇，同年底在短池世錦賽在這兩個拿手項目連奪兩金，更創下200自短池世界紀錄。可是之後經歷傷患，避戰去年長池世錦賽，年底短池世錦賽再摘下一金一銀。Siobhan傷癒後參加不同賽事提升狀態，始終未能再突破東京奧運時創下的100自52.27秒、200自1分53.92秒兩項亞洲紀錄兼個人最佳成績。

200自力戰得第四名，100自是何詩蓓爭取獎牌唯一希望。一項些微優勢是她僅出戰3項賽事，體能消耗相對3大強敵少，只要能游贏其中一人，便很大機會首度踏上長池世錦賽頒獎台。從今屆整體賽事來看，一眾澳洲女泳將狀態大勇，論速度何詩蓓面對奧卡拉瑾和麥姬昂牌面上略為下風，強敵當前，何詩蓓未有分心，賽前已明言不會理會對手，只求做好自己。事實上，她如能游出接近個人最佳時間，晉身三甲機會仍很高。

女子100米自由泳世界紀錄（長池）

施祖唐（Sarah Sjöström）／51.71秒／2017年世錦賽



戰情預測：

女子100米自由泳世界紀錄51.71秒由瑞典名將施祖唐（Sarah Sjöström）在2017年世錦賽創下，她今屆沒有出戰100自項目。艾瑪麥姬昂在東京奧運100自決賽游出51.96秒新奧運紀錄，奧卡拉瑾在今屆世錦賽4X100自接力決賽第一棒游出52.08秒個人最佳時間。

論狀態和近績大熱門必定是今屆已有3金和3項世界紀錄在手的奧卡拉瑾，但同樣有份為澳洲游4X100自接力決賽的麥姬昂在最後一棒亦游出51.90秒（接力只有第一棒可獨立計算為個人最佳成績），冠軍很大程度是二人之爭。當然亦不能忽視何詩蓓的速度，準決賽Siobhan在頭50米勝過兩名澳洲泳手首名轉池，關鍵是最後50米能否維持，這場100自大戰肯定精彩，絕對不可錯過。

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