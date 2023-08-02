殘疾人游泳世錦賽｜中國泳手一日兩破世績　缺雙臂50米自由泳封王

在英國曼徹斯特的舉行的殘疾人游泳世錦賽，22歲中國代表郭金城（Guo Jincheng）在男子50米自由泳S5級別中，一日打破兩次世界紀錄，突破30秒大關，以29.78秒的破世績時間奪冠。



雙臂殘缺的郭金城在周一（7月31日）早上出戰男子50米自由泳S5級別初賽，游出破世界紀錄的30.09秒首名晉級。到晚上，他出戰決賽，游得更快，打破30秒大關，以29.78秒刷新自己早上創出的世界紀錄，贏得金牌。由於沒有雙臂，郭金城無法用手觸池，從片段見到，他以高速用頭撞向邊池衝線。

郭金城昨日參加男子50米背泳S5級別決賽，以33.71秒贏得銅牌。他今日還會參加男子50米蝶泳S5級別的比賽。

郭金城在世錦賽暫時贏得一金一銅。（Twitter）

據之前傳媒的報道，郭金城6歲時因電擊失去雙臂，由父母照顧。12歲時，他參加河北省殘疾人游泳隊選拔，順利入選，受訓成為專業運動員。他的雙臂殘缺，平衡控制較差，所以他訓練時胸前要綁上1.5公斤重的槓鈴，增加負重，控制好平衡力。

在兩年前的殘疾人全運會，郭金城贏得數面獎牌，在100米背泳S6級別以及50米蝶泳S6級別各得銀牌，另外在100米蛙泳SB6級別得銅牌。