游泳世錦賽直擊｜澳門蛙王選擇難行的路　周文顥望澳門不再陪跑

2021年東京奧運，何詩蓓歷史性地勇奪兩面銀牌，瞬間成為香港社會注視，游泳熱度大增。同一時間，65.7公里的對岸，擁有29項澳門紀錄的周文顥，也收到朋友轉發的香港新聞，細想：香港可以，也許澳門也可以？

好成績，讓香港拉近了與世界的距離，雖然自言未敢想像自己能成為「澳門何詩蓓」，卻知道自己有種責任。



今次福岡長池世錦賽，除了香港隊，鄰近的澳門也派出4位泳手參戰，當中以擁有29個澳門紀錄的周文顥最亮眼，分別於男子50米、100米蛙泳游出27.84秒以及1分01.19秒，總成績以第27位和第38位完成生涯第四次長池世錦賽。

「澳門蛙王」周文顥擁有29項澳門紀錄。（楊宇翹攝）

27歲的文顥，從6歲開始習泳便一直累積不少澳門紀錄，長池、短池、青年等，獲傳媒封為「澳門蛙王」。其中，最「威水」莫過曾於雅加達亞運男子50和200米蛙泳游入決賽，其中50蛙更取得第六，排名更比「日本蛙王」瀨戶大也高出兩名。去年，更於澳洲舉行的短池世錦賽首次游入準決賽，可是，如此亮眼的成績，也未能讓游泳在澳門泛起漣漪。

周文顥表示過去3次長池世錦都只會專注自己時間，未敢想晉級。（楊宇翹攝）

說起澳門，土生土長的文顥也自然地說出這些關鍵字：「葡撻囉、賭場⋯⋯」，他笑着續說：「我想澳門最出名的體育應該是賽車。」好像怎樣數，也還未輪到本地體育。

澳門沒有奧運 本地體育關注度低

待遇、運動員人數、體育發展、社會關注度等，對體育發展而言無疑是環環相扣。亞運後，文顥獲得澳門政府資助成為精英運動員，吞吐地笑說，自己屬中游級數，資助不多不少，但在住宿和膳食的資源幫助下足夠生活。據澳門體育局顯示，精英運動員分為三級，薪酬由每月1500澳門元，至最高的25000澳門元，但只有世錦賽或亞運金牌等主，才能得到1A級的待遇。

直到去年短池世錦游入準決賽，才發現自己可以。（楊宇翹攝）

資助有限，讓選擇做全職運動員的人少之又少，或者大多會早退役，文顥認為還有一個原因：「好多人在畢業後就會放棄（運動），可能因為我們沒有奧運。」

全澳門的精英運動員約110人，最大型的賽事除了世錦賽，就是亞運和全運會。雖然澳門早於1974年成立奥委會，並在1989年申請加入亞洲奧委會和國際奧委會，但結果僅前者申請成功，兩年後被國際奧委會拒絕參與奧運。及後，國際奧委會在1995年改例，未來新成員只能以國家為單位參加奧運，回歸後作為特別行政區的澳門，再未能獲得奧運資格，因此澳門人從未能切身感受支持代表隊出征的奧運熱潮。

今次長池世錦目標晉級，最後卻遺憾完賽。（楊宇翹攝）

文顥表示，澳門人非不關注奧運，因為何詩蓓取得奧運獎牌，即使是代表住對岸的香港，澳門人也是有反應的：「即使我們有亞運，但始終不是世界級數，關注是會比較少。」因此對文顥而言，每次世界賽都是一次爭取關注的機會，或許成績好就多一點點人看到澳門游泳。

難，但不代表做不到

可是好成績談何容易，再努力也不一定可以快到0.1秒，甚至排前一名。早早認清關注度少運動員的路也會難行，因為即使家人沒有阻止他成為全職，但也能感覺到「無咁支持」，「還堅持下去？其實我也不知道終點，只因為覺得自己好像還更快。」文顥笑說，或許只是自己蠢，不懂得重視「錢途」，但他更覺要對游泳負責任，而不是人人都負得起。

周文顥將會出戰成都世界大學生運動會和杭州亞運會。（楊宇翹攝）

「不是每個人都可以做到運動員，所以我從未後悔。」文顥語氣堅定地說。他相信做出好成績、排名是自己能力所及，又最大影響力的方法。戴上印有區旗和名字的泳帽，文顯認為自己需要讓澳門「見得人」，不僅是有多少澳門紀錄，而是讓世界都看得到澳門：「老實說，（澳門游泳和世界的）距離是遠的，但有責任再做好一點，我不想志在參與，讓澳門隊都有成績見得人的時候。」雖然不知道何年何日，澳門會重視游泳，更不知道澳門泳手能在世界賽中佔更高的一席，但文顥只想澳門泳壇，因自己的存在有一點點不一樣。