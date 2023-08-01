美國繼續拒唱國歌　幾乎被葡萄牙踢出局驚險出線︱女子世界盃

女子世界盃E組最後一輪分組賽，力爭三連霸的四冠王者美國表現繼續在水準以下，面對首晉決賽周的葡萄牙「老鼠拉龜」無從入手，完場前更幾乎被葡萄牙一腳踢出局——效力士砵亭的前鋒卡比達（Ana Capeta）角度、勁度十足的射門，看似肯定能轟進美國隊大門，偏偏皮球中柱彈出，雙方踢成0：0打和。

美國以1分之差力壓葡萄牙，次名出線16強，賽前大部分球員依然拒唱國歌，再受爭議。



從龍門後方角度，清晰可見美國隊距離出局只差一線。（Twitter）

女子足球王國美國，在世界盃總是予取予攜，8屆賽事4次封王，1次亞軍3次季軍，從未跌出三甲。她們已連贏2015、2019兩屆賽事，今屆力爭成為史上首支3連霸球隊，可是陣中一班星級主將不少已退役或因傷未能入選，大軍23人中多達14人首度出征，可說是歷來資歷最淺一屆。

球員新舊交替之下，分組賽暫時未能發揮應有戰力，首仗雖3：0擊敗「新丁」越南，但把握力奇差，28次射門只收穫3球，隊長摩根（Alex Morgan）更射失十二碼。次仗面對同級對手荷蘭即陷苦戰，全靠另一隊長賀蘭（Lindsey Horan）扳平1：1才未致敗陣；來到今仗對手為另一支首戰決賽周的葡萄牙，大部分時間佔盡上風之下圍攻不果，11次射門6次中框皆未能將皮球送入網窩。

美國隊長之一的摩根非常落力，但頭頂腳踢埋門都是只差一點。（路透社）

賽前荷蘭、美國各得4分，葡萄牙得3分，當荷蘭在另一場分組賽7：0（半場已領先5：0）大數已出局的越南，篤定首名出線，美國和葡萄牙均有機會次名出線。美國有1分優勢，在久攻不下情況下，並不急於進攻，補時2分鐘一次鬆懈，幾乎致命。

葡萄牙今仗6次射門，沒有一次中框，不過最後這次非常近磅，一次快速反擊，後備上陣的卡比達把握機會第一時間入楔起腳，皮球在美國門將尼靴（Alyssa Naeher）手邊掠過，眼看皮球快要直飛網內，還有門將的好朋友——門柱阻擋看來必入皮球。

卡比達這記射門如能化為入球，葡萄牙便能超越美國晉級16強，全世界正在看直播的觀眾也為美國捏一把冷汗。雙方踢成0：0言和，各得1分。另一邊廂，荷蘭7：0大勝越南後，3戰2勝1和得7分，在E組首名晉級，對手是G組次名球隊；美國3戰1勝2和得5分，以1分之差力壓得4分的葡萄牙。美國即使能驚險出線，16強卻很大機會硬撼G組榜首球隊瑞典，假如未能盡快調整過來，接下來的賽事未必樂觀。

美國隊唱不唱國歌，再次被拿來大造文章。（路透社）

美國拒唱國歌再成熱話

美國為何表現一路失準？陣容大變以外，場外紛擾不知是否受到影響。以「球后」韋冰露為首的一班主力持續拒唱國歌——時間回到2019年，韋冰露對時任美國總統特朗普諸多不滿並跟對方展開連場罵戰，她和隊友不認同國家多項政策，她曾說過：「我應該以後也不會再唱國歌」。於是乎，每逢大賽美國以至其他國家傳媒都在關注這件事，每場比賽都在數人頭，誰人在唱國歌，誰人沒有唱，又有誰沒有唱但手放胸口。

+ 1

今次賽事也沒例外，由首仗對越南，次仗對荷蘭，到今仗對葡萄牙，全世界傳媒也在數，以今仗為例：美國大部分球員都沒有唱國歌，只有3人除外，包括今屆賽事兩位隊長摩根和賀蘭，以及守將Julie Ertz，她們手放胸口、唸唸有詞跟隨奏起的國歌在唱，其餘球員僅默默站着，沒有動作也無表情。

有傳媒甚至拿對手葡萄牙作比對，指出葡軍全隊激動起唱國歌，似乎在呼應部分網民怒罵拒唱國歌的球員「不愛國」、「可恥」的評論。

事實上，美國球員拒唱國歌各有因由，若拿這點來道出她們今屆表現不如預期，便有欠公允了。