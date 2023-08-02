女子世界盃︱中國主將王霜哽咽道出問題核心　網民：實話太刺耳

中國女足昨（1日）晚在世界盃分組賽以1：6慘敗於英格蘭腳下，3戰得3分，排D組第3名，史上首次在決賽周分組賽止步。中國女足在今屆賽事僅入兩球，兩個入球也來自王霜射入的12碼。

28歲的王霜賽後哽咽，承認這支女足不是特別好的榜樣，盼望未來世代的國家隊不會踢得那麼狼狽。她感嘆中國球員比任何國家的球員都練得辛苦，但得不到理想的成績，並指鄰國日本愈踢愈好。



最後一場分組賽對英格蘭，王霜射入12碼，為中國破蛋。（Getty Images）

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中國女足今屆與英格蘭、丹麥及海地同處D組，首戰以0：1負丹麥；到第二場對海地，「鏗鏘玫瑰」在大部分時間十人應戰下，靠王霜的12碼以1：0勝出，全取3分。到最後一場鬥英格蘭，中國女足以1：6大敗。

在2015年，中國女足跟英格蘭女足踢過一場友賽，當時王霜梅開二度，中國以2：1勝出。8年後，中國在英格蘭面前潰敗。王霜認為英格蘭女足的進步與男足有關，他說：「本身在國外，他們的男足聯賽水準很高，只要他們願意去投入女足聯賽。我覺得英格蘭女足的進步速度得益于英超。」

若不是處於死亡之組的話，有沒有機會出線？王霜答：「出線了又能怎麼樣呢？所以這也並不是一件壞事吧。就讓大家看到，我們跟英超的隊伍和美國這些強隊的差距。」王霜曾效力法國的巴黎聖日耳門，現在美國聯賽落班。

這是王霜第3次參加世界盃，也是成績最差的一次，未能入到淘汰賽。（Getty Images）

王霜續說：「我一直有個問題，為什麼我們比歐洲的那些球員都要練得苦，要付出得多，但始終沒有拿到想要的成績，我敢說我們比任何一個國家隊的運動員都練得辛苦，付出的還要多，但這就是足球比賽。」

對於中國女足未來的路向，她提到日本隊，「就是誰也別學了吧！學多了也挺混亂的。看看鄰近國日本是怎麼踢，他們為什麼能夠換了一批又一批的人，但她們的DNA十分沒變，而且她們DNA是越來越好。」日本在今屆C組連勝贊比亞、哥斯達黎加及西班牙，3戰全勝得9分，攻入11球並保持零失球，以小組首名晉級16強。

在賽後訪問中，王霜一直強忍淚水。（微博）

「我們不是一個特別好的榜樣，就是希望……」頓了一頓，強忍淚水，抬頭深呼吸一記，續說：「希望未來的孩子們能夠踢出更精彩的足球，也希望國內的教練們能夠真正地去培養更多會踢球的孩子們，讓她們在未來代表國家隊的比賽當中不至於這麼狼狽。」說這番話的時候，她的雙眼泛起淚光。

對於王霜賽後的訪問內容，不少內地網民都表示認同，「敢於說實話」、「大實話」、「實話太刺耳」、「全中國的足球從業人員都知道怎麼幹，但就領導不知道」。

中國女足歷來世界盃決賽周成績

1991年：8強（主辦國）

1995年：殿軍

1999年：亞軍

2003年：8強

2007年：8強（主辦國）

2011年：未能晉級

2015年：8強

2019年：16強

2023年：分組賽

