女子世界盃︱中國慘敗見證與歐洲差距　單靠刻苦奮鬥已追不上時代

中國女足經歷世界盃決賽周最大敗仗，以1：6慘負英格蘭，亞洲冠軍竟然與歐洲冠軍有這樣的差距。隨着國際女足發展騰飛，「鏗鏘玫瑰」已不能僅是孫雯年代賣刻苦、奮鬥，就可以追上世界的步伐；就像她們穿上了Prada改變了形象那樣，發展上的改革同樣刻不容緩。



主帥水慶霞是帶領中國女足去年力壓日本勇奪亞洲盃冠軍的功臣，可是日本於今屆賽事小組組織流暢、反擊銳利，小組賽3戰全勝；中國女足卻僅靠王霜兩個12碼，取得今屆賽事的兩個入球，還有一場勝仗，但這不足以闖進16強。

中國女足在世界盃D組一勝兩負，以3分排小組第三名，無緣晉級淘汰賽。（Getty Images）

女子世界盃︱英格蘭6：1大勝中國 王霜12碼破蛋仍首度分組賽出局

在精神面貌上，水慶霞的球隊依然值得稱許，縱使大幅落後，仍逼搶到底，90分鐘全場奔跑，但同時反映着，盡了力的中國女足確實技不如人。不過，中國女足在這3場賽事也不是沒有亮眼之處，尤其幾名留洋球員前鋒王霜、左翼張琳艷、中場楊莉娜及右閘李夢雯等，發揮出不錯的水平，起碼面對高大的歐洲球員時也敢於埋身肉搏。

中國女足在世界盃最後一場分組賽以1：6負於英格蘭。（Getty Images）

身高只得1.54米、體形瘦小的張琳艷，去年「放洋」加盟了瑞士的草蜢女子隊，「國內女足技術更細膩一點，國外更講究實用有效和身體對抗。我剛開始的時候有點跟不上，但適應之後就更會利用身體，體現自己的優勢」；張琳艷的速度，是中國女足攻擊線上少有的利器，對海地的12碼，就是靠她博回來。

效力西班牙球隊利雲特的楊莉娜直言：「國內聯賽真的是走着都能踢，但是到了歐洲就不行，必須拿到球之後一兩腳就要準確出球。」如果觀眾有看今屆賽事的話，必然發現歐洲強隊如英格蘭、挪威、瑞典、荷蘭等，全部都逼搶得很純熟，體能又強，戰術上節奏上基本上與男足無異。

中國女足主帥水慶霞。（Getty Images）

當然，中國女足要留洋，除了自身要有足夠水平外，還要面對生活、心理上的問題。中國足協原來為此建立了「中國女足海外之家」，在海外找華人當「生活助理」協助放洋女足諸如起居、購物、與球會溝通及陪看醫生等。李玥是巴黎聖日耳門後衛李夢雯的「生活助理」，她說，這角色不單純粹幫助女足生活上的瑣事，她便常陪伴李夢雯去咖啡店、逛街，都有助球員調節心理。

這計劃付鈔的是支付寶，他們於2019年便開始向女足投放10億元人民幣資助往後10年的發展。事實上，商業世界也看好中國女足的發展，今屆世界盃除了Prada，還有15家贊助；中國太平保險則取得女子超級聯賽2023至25年的冠名贊助權，看中的是國內日益受關注的女子足球。根據2022賽季的數字，除了中央電視台在重點賽事直播女足超聯外，另外還有5個手機App直播了50場比賽，總觀看人次接近500萬，比2021年多2倍，場均有2.6萬名觀眾收看。

中國女足首次在世界盃分女（Getty Images）

國家足球水平要提升，還得國家政策必須配合，看看沙特阿特伯最近在球壇的動向，便明白什麼叫在下一盤很大的棋。包括體育總局在內幾個內地官方機構在去年便印發了《中國女子足球改革發展方案（2022-2035年）》（下稱《方案》），媒體大多關注當中「積極申辦2031年世界盃」、「力爭獲得2031年女足世界盃、2032年奧運會前3名」等重點，但其實最有意思的部分在女足青訓的規劃。

或許是借鑑了日本的足球發展之道，《方案》中有不少提及改善校園足球的部分，例如要實施「娃娃足球工程」，意即從幼稚園便開始培養幼兒對足球的興趣；另外又力推高校女足運動，希望到2025年全國有近百所高校可以參與常規賽事（日本現時的高校女足參賽學校大約有400間），每年又會資助100名高校女足留洋交流學習。

另一項重點是，將全國青訓中心由現時的15所，到2025年增加到30所，並建立全國、大區及省市的三級青訓體系；甚至，打算建立女足海外青訓中心，每年選一批球員到海外留學，並與各地球會青訓梯隊一起練習。

中國球迷為女足國家隊吶喊助威。（Getty Images）

《方案》列舉的措施深而廣，不單對球員方面，就教練培育、官僚架構改革等都有涉及，在此不一一闡述，畢竟理論很全面，建議也很具體，只是重點從來都在執行上，否則體育總局一直想振興的男足，理論上早就振興多年了。

專門研究體育和地緣政治的學者Simon Chadwick便認為，中國官員過往對女足的干預相對少，反而給她們有更大發展空間，「政府有時會對足球進行不可預測、有時候是有害的干預」；研究中國體育產業多年的Mark Dreyer也認為：「所有這些（指令）來自政府，通過一些大體上對足球一無所知的人一層一層地向下過濾。」這似乎解釋了，中國男足何以一直都無法發展起來。

亞洲盃冠軍是中國女足超越了自身水平創造出來的奇蹟，但奇蹟不常發生，今屆世界盃便是讓她們回到原點，只希望這次慘敗不會成為無知者指手劃腳的依據，而只是砥礪玫瑰繼續鏗鏘的一個轉折而已。