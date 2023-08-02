巴西前國腳意外踩到對手　膝蓋即時變形　當場崩潰痛哭後發文道歉

周二（8月2日）的南美自由盃發生恐怖一幕，巴西前國腳馬些路（Marcelo）代表富明尼斯上陣對小阿根廷人時，意外踩中對手盧斯安奴山齊士的「死腳」，致對方膝蓋「反折」重創，馬些路即場崩潰哭泣，他賽後亦發文道歉，祝福山齊士早日康復。



這場巴甲球隊富明尼斯對阿甲小阿根廷人的自由盃，踢到55分鐘，馬些路在一次持球過人時，遇上山齊士落腳攔截，馬些路當時已擺過山齊士，但他本來用作支撐腳的左腳跳起再落地時，卻恰好踩在山齊士已落地的左腳腳脛上，結果山齊士的膝蓋反折、變形，他隨即痛苦地抱住傷處，馬些路也立刻回頭，驚覺闖禍。

山齊士遭到重創。（Getty Images）

大批救護員隨即入場為山齊士治理，而馬些路則顯得非常震驚，隨即掩面哭泣；球證此時亦走向他，先搭着他的肩膊似是安慰，然後仍按例向他出示紅牌，馬些路自然沒有投訴，一邊落淚一邊離場，並無奈地攤手，但他的隊友仍然圍攏球證。山齊士經過一輪治理後，亦隨即由擔架抬離場，送院治理。

馬些路顯得非常難過，對手球員亦趨前安慰。（Getty Images）

球證向馬些路出示紅牌：

賽後，馬些路在社交媒體向山齊士道歉，寫道：「今次我在球場上經歷了很難過的時刻。我在無意中傷害了一位同業。山齊士，希望你能最大限度地康復，將全世界的力量都獻給你！」

阿根廷記者César Luis Merlo則在Twitter透露山齊士的傷情：「盧斯安奴山齊士，那位被馬些路意外重創的小阿根廷人球員，已經做完檢查了：他的膝蓋完全脫臼。他需要做手術，預計要8至12個月才能康復。」

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