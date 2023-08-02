利物浦中場清空只買兩人　急尋防守中場高普好頭痕︱英超轉會

隨法賓奴亦確認離隊，英超球隊利物浦今季整條中場線近乎「清空」——隊長軒達臣，副隊長占士米拿，加上法賓奴，拿比基達和張伯倫5人離開，卻只買入麥阿里士打（Alexis Mac Allister）和蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）二人。

不計這班資深球員在更衣室的影響力，單計人數上已經令人擔心紅軍正選人腳不足，多位星將今夏赴沙特阿拉伯聯賽搵食，領隊高普憂心忡忡提出一點憂慮。



高普擔心沙特轉會窗較歐洲轉會窗遲關上，會帶來威脅。（Getty Images）

利物浦今夏離隊球員：



1. 法賓奴／4000萬英鎊轉投伊蒂哈德

2. 軒達臣／1200萬英鎊轉投伊蒂法克

3. 占士米拿／自由身投白禮頓

4. 拿比基達／自由身投雲達不萊梅

5. 張伯倫／約滿離隊

6. 法明奴／自由身投吉達艾阿里



利物浦今夏失6將只買2人

今夏隨着副隊長占士米拿、拿比基達和張伯倫三人全數約滿離隊，紅軍一條中場線大換血無可避免。利物浦今夏轉會窗很早已出動，先以3500萬英鎊筍價從白禮頓購入阿根廷中場麥阿里士打，繼而意外闊綽出手6000萬英鎊再買入匈牙利中場蘇保斯拉爾。

意想不到的是，接下來紅軍一口氣再放走隊長軒達臣和防守中場主力法賓奴，整條防線只剩下堤亞高艾簡達拿一個經驗戰將，可是這位星級中場是個「容易受傷的男人」，就算加上麥阿里士打和蘇保斯拉爾，仍予人陣容單薄之感，當然陣中還有居迪斯鍾斯、哈維艾利洛兩位年輕人，但級數和影響力暫時難與一班剛離隊的「大哥」相提並論。

利物浦今夏離隊／加盟球員：

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紅軍急尋防守中場

利物浦現有中場人腳除了人數上有所不足，更大問題是沒有一人是正宗防守中場。早前紅軍傳聞對法國名將杜林幼子、基芬杜林（Khephren Thuram）以及另一法國新星文奴高尼（Ｍanu Kone）有興趣，二人皆為防守中場，但傳聞已不了了之。

真正令他們出手的是修咸頓的19歲小將拉維亞（Romeo Lavia）。早前利物浦以3400萬英鎊轉會費加400萬英鎊附帶獎金條款首度出價，修咸頓拒絕後，紅軍加碼至總額4100萬英鎊再度出手，「聖徒」依然無動於衷，皆因這間南部球會標明拉維亞的問價為5000萬英鎊。

利物浦兩度出價求購拉維亞仍被修咸頓拒絕。（Getty Images）

高普要求歐洲及國際足協對沙特出手

明知對方急尋防中，修咸頓對不乏買家的拉維亞售價企硬不難理解，暫時未知紅軍會否再度加碼求購，利物浦《迴聲報》報道指球會已作兩手準備，目標人物是富明尼斯防守中場安迪（Andre）。

這位22歲防守中場已曾入選巴西大國腳，估計身價僅2000萬英鎊，不過消息這時候放出來，到底紅軍真是有興趣收購，還是令修咸頓放軟手腳的策略，便不得而知了。

不少球迷都對利物浦在轉會市場「流失多、收購少」感到憂慮，領隊高普亦對今夏沙特阿拉伯聯賽在轉會市場影響力提出疑慮，「最差勁的一件事，是沙特阿拉伯的足球轉會窗較歐洲的長3星期。至少對歐洲來說，這是毫無幫助，因此歐洲足協及國際足協必須找出解決辦法。」他慨嘆，「沙特阿拉伯看來影響力相當大。」