棒球｜大谷翔平單場13次三振又寫歷史　挑戰棒球之神全靠睡眠

美國職棒大聯盟（MLB）日籍「二刀流」球星大谷翔平超愛睡覺，洛杉磯天使周四（4日）作客聖路易紅雀，大谷與日本隊隊友、紅雀日裔外野手榎田達治（Lars Nootbaar）在經典賽後首次碰頭，後者賽前約吃飯卻遭大谷以「我在睡覺」為由拒絕，比賽還遭大谷三次三振。

大谷今仗5局13次三振平單場紀錄，同時達成生涯500次三振的里程碑。



大谷翔平今仗作客紅雀以「二刀流」出賽，焦點落在他與WBC經典賽奪冠隊友榎田達治（Lars Nootbaar）的對決。雖然大谷5局投球13次三振平生涯單場紀錄，不過也挨了兩支全壘打失了4分。隊友在9局上串連長打包括查奧特（Mike Trout）的全壘打，攻下3分逆轉，終以6：4獲勝。

雖然大谷13次三振，他指不滿意個人表現，未能續投6、7局的他比起三振，更想多投局數。（路透社）

單場三次三振日本隊友

大谷今場封鎖WBC經典賽隊友榎田達治，送出3次三振（簡寫K），二人自經典賽後首度相遇，大谷投出精采的「13K」中，榎田達治被「振」走3次，也是今場唯一被大谷「K」了3次的紅雀打者，完全找不到攻破大谷的方法。

榎田達治今戰被安排打第一棒，首打席他對大谷的橫掃滑球揮棒落空遭三振，第二打席他對大谷88.9英哩的指叉球揮棒落空再被三振；第三打席，大谷偏高的速球再令他揮棒落空被三振。

努特巴爾單場被大谷翔平三振三次。（路透社）

榎田達治賽後笑言完敗：「我不知道他明年會在哪隊，但能有機會跟他對戰是很興奮的事。今天他的狀態真的很好，大谷翔平的能力無疑是世界第一，但我們打線在面對他時也有一些好的擊球，我跟他對決的第一回合確實是他贏了，真的完敗。」

大谷翔平達成大聯盟生涯累積500次三振、擊出562支安打，成為1900年後史上第五位打者敲出500安打、投出500次三振的球員；同時是史上第二位生涯「100轟（全壘打）、500K」的大聯盟球員，前一人是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。他接下來將挑戰由魯斯保持、生涯百轟選手最多的501次三振紀錄。

大谷與努特巴爾自3月的WBC經典賽後首度於大聯盟碰頭。（路透社）

巔峰來自異於常人的自律

大谷與榎田場內對決，場外卻傳出趣聞。日本在WBC經典賽奪冠，隊友間也建立起「革命情感」，據悉榎田賽前主動邀請大谷吃晚飯，大谷卻以要睡覺為由拒絕。

大谷翔平賽後坦言「這是真的，我當時正在睡覺」。大谷投打「二刀流」對身體負擔大，加上美國移動時間長，他一有機會就睡覺。睡眠對他來說很重要，至於每日睡眠時間是否超過10小時，他說「能睡多久就睡多久」，首先要確保睡覺時間夠長，有沒有熟睡、睡眠品質則是其次。

大谷翔平率領日本勝出WBC經典賽。（資料圖片）

眾所周知，大谷翔平的巔峰狀態來自異於常人的自律，他的自我要求非常高，作息也很正常，平時不是訓練，就是吃飯或睡覺，且日媒早已先後報道，大谷非常重視睡眠，認為睡覺可幫助身體復原，恢復到最好的狀態才能應付「二刀流」比賽，挑戰「棒球之神」的紀錄。

榎田邀約雖被婉拒，但他也體諒，「大谷是很自律的人，對朋友也很友善，我希望他能充分休息，吃飯之後再約也沒關係」。