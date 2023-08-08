曼聯轉會｜韋斯咸欲打包馬古尼+麥湯米尼　前線「玻璃人」無人吼

英國傳媒報道，韋斯咸向曼聯報價求購中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）及中場麥湯米尼（Scott McTominay）。有指兩人的轉會費合共5000萬鎊，亦有稱兩人分別值3000萬鎊。有轉會專家透露，曼聯拒絕以這個價格出售麥湯米尼，但會就馬古尼的交易談判。

丹麥前鋒凱倫落實加盟曼聯，令經常受傷的安東尼馬迪爾（Anthony Martial）變成「雞肋」，而且這位法國射手的合約明夏屆滿，但據報今夏沒有球會對他有興趣，相信他很大機會留隊。



英國《BBC》報道，韋斯咸向曼聯提交了一份價值超過5000萬鎊的報價，求購英格蘭中堅馬古尼及蘇格蘭中場麥湯米尼，暫時未知轉會費及個人款條能否滿足曼聯及兩位球員的要求。

據《BBC》了解，曼聯對交易持開放態度，但領隊坦赫格視馬古尼及麥湯米尼為陣容中的一員，若果兩人被出售，坦帥會要求球會買人補充。

韋斯咸今夏轉會窗仍未簽入新球員，但他們以1.05億鎊將隊長迪格蘭賴斯售予阿仙奴，並將前鋒施卡馬卡以2700萬鎊賣給阿特蘭大。除馬古尼及麥湯米尼外，韋斯咸還看中墨西哥中場艾臣奧馬艾華利斯，現正跟阿積士深入談判。