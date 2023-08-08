傳尼馬有離心　PSG鐵三角瀕臨全面瓦解　父親兼經理人回應否認

自美斯離隊後，法甲班霸巴黎聖日耳門曾經的夢幻鐵三角逐漸瓦解，麥巴比拒絕續約，法國傳媒指尼馬有離心，向球會表明要離開。PSG日前宣布以先借後買的形式簽入葡萄牙國腳干卡路，似乎已經準備好重建前場組合。



尼馬。（路透社）

效力巴黎聖日耳門的巴西球星尼馬，縱然今夏有隨隊備戰新球季，但關於他離開PSG的傳聞不時傳出。法國傳媒《隊報》指，這名巴西球星已向主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）表明心跡，決定今夏離開巴黎，並有意回歸巴塞隆拿。《隊報》指，尼馬決意離開，與今年5月在家門口有大批激進球迷要求他離隊有關。

不過，兼任經理人的尼馬父親早前接受巴西傳媒訪問時，被問及兒子是否要求離隊，他澄清沒有此事，「我不能確認一些沒有發生過的事」，並直斥《隊報》是「L’Efake」，經常製造假新聞。

美斯已經離隊，麥巴比拒絕續約，加上尼馬盛傳有意離開，當日的進攻鐵三角即將全面瓦解，PSG方面也作好準備，日前宣布從賓菲加簽入前鋒干卡路（Goncalo Ramos）。

巴黎聖日耳門曾經的進攻鐵三角，隨美斯離隊後逐漸瓦解。（資料圖片／Getty Images）

22歲的干卡路，與當年麥巴比加盟時的方式相近，PSG再度以先借後買的形式購入這名葡萄牙國腳，先以借將身份效力至季尾，賓菲加官方網站透露，只要支付8000萬歐元（6500萬歐元轉會費及1500萬歐元附加條款），干卡路在2024年夏天即可成為PSG的一員。《隊報》表示，PSG要向賓菲加支付2000萬歐元的借用費，換言之干卡路的身價隨時高達1億歐元。

干卡路將披上巴黎聖日耳門的9號球衣。（Twitter截圖）

干卡路在社交網站發文，告別效力10載的賓菲加，「賓菲加將永遠在我心中，你們成就了今天的我，並實現了我的夢想，成為冠軍，這趟旅程很美滿，感謝賓菲加的上上下下。」干卡路生涯的成名作，必定是卡塔爾世界盃16強，對瑞士一仗17分鐘大演帽子戲法，其後隨即與不少歐洲豪門扯上關係。