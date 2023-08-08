曼聯名宿科蘭現身本地操練　信紅魔可爭英超冠軍：曼城並非無敵

英超球會曼聯的16歲以下青年隊周三（9日）及周六（12日）將於旺角大球場友賽兩場，對手分別是香港18歲以下代表隊及香港青年聯賽選手隊。

當中小紅魔與香港U18今日於將軍澳足球訓練中心作聯合訓練，兩隊球員不分彼此，一起熱身、並展開傳球與射門練習。曼聯名宿科蘭都有現身，在旁觀眾操練。



首場比賽會亮相的曼聯名宿科蘭今日亦有到場，他在旁邊觀察球員、避免打亂教練的訓練計劃，直至最後才與球員大合照。他認為活動對兩地球員來說都是難能可貴的機會，「我建議他們好好享受，與不同地區、文化的人交流，經驗很寶貴，加上他們會在滿座的旺角場比賽，適應這種環境有助他們成為職業球員。」

曼聯U16及香港U18球員聯合訓練。（袁志浩攝）

曾效力港超聯班霸傑志的科蘭相隔5年再東來，仍懷念當年與隊友及家人在港的時光；今日與列斯奧、盧比度等重聚的他，透露或會返回傑志中心聚舊。

科蘭也讚揚傑志近年的成就，希望能藉此吸引更多外援來港，有利本地足球發展，但他認為還有更重要的條件，「我很難評價什麼，但如果像這樣的球場（足球中心的真草地）能無處不在，讓大家隨時隨地都能跟朋友踢波，相信能發掘更多有潛質的球員。」

曼聯名宿科蘭訪港。（袁志浩攝）

信曼聯有力爭標 點名烏拉圭小將

曼聯今季繼續由坦赫格領軍，科蘭深信經過上季的磨合，球隊新季有力進佔前列、逼近首次席，甚至進一步爭奪聯賽錦標，「坦赫格是位好教練，我們有許多球員留隊，人強馬壯，希望挑戰冠軍之餘，至少也取得歐聯席位。」

對於上季取得三冠王的同市宿敵曼城，科蘭重提兩軍最近一次交手，紅魔在足總盃決賽以一球僅負，「比起季初對壘（當時曼聯在聯賽輸3：6）已有改善，足球場上任何事都可以發生，就如阿仙奴在社區盾贏曼城，證明他們非不可擊敗。曼聯有這樣的同市宿敵也不錯，可以激發球員進步，而其實我們也在往他們那個水平前進。」

曼聯上季三鬥曼城，取得一勝兩負。（Getty Images）

紅魔剛以7200萬鎊簽入丹麥的20歲長人前鋒凱倫（Rasmus Hojlund），同時射手出身的科蘭認為對方具備能力，且來得正合時，「經過新教練上季的調整，現在的曼聯已經準備就緒，相信新球員可以有空間展示自己。」

他認為曼聯陣中最佳無疑是另一前鋒拉舒福特，惟特別點名一位翼鋒小將——同來自烏拉圭的法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri），「我曾經是他的教練，他在國家隊是位好球員，希望他能在球會有更多上陣時間。」

烏拉圭籍曼聯翼鋒法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）。（Getty Images）

44歲的科蘭已退役多年，他在家鄉擁有一間現征戰當地第三級聯賽的球會，積極培養新一代年青球員。他表示，自己暫無意再擔任主教練職位，希望放更多時間陪伴家人。